Tuyển IT phần mềm Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Kasaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực, Thửa số 2, VP1B bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Sửa chữa, thay thế các sự cố máy tính (chủ yếu phần cứng). Bảo dưỡng hệ thống thiết bị máy tính, máy văn phòng Theo dõi và vận hành hệ thống callcenter ( đã được setup sẵn ). Nghiên cứu và tham gia các dự án mới khi có yêu cầu. Làm việc theo ca luân phiên sáng (6h-14h)/ chiều (14h-22h) ( nghỉ 1 ngày/ tuần).

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 22-32 tuổi Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin. Số năm kinh nghiệm: Có tối thiểu 6 tháng- 1 năm kinh nghiệm trở lên. Các trường hơp chưa có kinh nghiệm hoặc đang chờ bằng tốt nghiệp sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. Có khả năng làm việc tốt theo nhóm và độc lập. Năng động, sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc và xử lý tình huống nhanh.

Tại Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Kasaco Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực. Được tranning ( miễn phí) trước khi vào làm. Môi trường làm việc chuyên nghiệp của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty điện lực miền Bắc. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ nghỉ ngơi theo Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Kasaco

