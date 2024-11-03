Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH MALI TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 ngõ 22 Trung Kính Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin

- Hỗ trợ khách hàng cài đặt hệ thống camera giám sát từ xa qua utraview, Zalo,.....

- Quay các video hướng dẫn khách hàng cài đặt camera wifi, cách setup hệ thống camera, các video xử lý lỗi thường gặp.

- Nghiên cứu sản phẩm camera, đầu ghi hình,....

- Hỗ trợ các công việc chung phòng kỹ thuật.

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên Có kinh nghiệm trong bảo trì máy tính và các hệ thống mạng nội bộ, WIFI, camera....

Có kỹ năng giao tiếp tốt. Khéo léo và thân thiện khi làm việc với khách hàng.

Hiểu biết về hệ thống mạng

Chăm chỉ và chủ động thực hiện các công việc được giao và công việc chung.

Chịu khó học hỏi. Trung thực.

Xác định gắn bó và làm việc lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH MALI TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Thưởng + PC ăn trưa (thu nhập từ 9 - 15 triệu tùy năng lực và kinh nghiệm và hưởng hoa hồng hàng tháng theo nhóm)

- Thời gian làm việc: 8:00 – 17h30, Thứ 2 đến Thứ 7. Riêng thứ 7 làm đến 16h30

- Được hưởng các khoản phụ cấp liên quan đến công việc tiếp khách và kinh doanh.

- Được hưởng các chế độ BHXH theo Luật Lao động.

- Làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp.

- Cơ hội làm việc và tiếp cận với các khách hàng doanh nghiệp lớn trong cả nước do công ty hoạt động theo hình thức B2B.

- Được đào tạo và phát triển bản thân về lĩnh vực camera

- Tham gia Teambuilding cuối năm, du lịch và tham dự các sự kiện lớn trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MALI TOÀN CẦU

