Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH MALI TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH MALI TOÀN CẦU
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 10 ngõ 22 Trung Kính Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Hỗ trợ khách hàng cài đặt hệ thống camera giám sát từ xa qua utraview, Zalo,.....
- Quay các video hướng dẫn khách hàng cài đặt camera wifi, cách setup hệ thống camera, các video xử lý lỗi thường gặp.
- Nghiên cứu sản phẩm camera, đầu ghi hình,....
- Hỗ trợ các công việc chung phòng kỹ thuật.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên Có kinh nghiệm trong bảo trì máy tính và các hệ thống mạng nội bộ, WIFI, camera....
Có kỹ năng giao tiếp tốt. Khéo léo và thân thiện khi làm việc với khách hàng.
Hiểu biết về hệ thống mạng
Chăm chỉ và chủ động thực hiện các công việc được giao và công việc chung.
Chịu khó học hỏi. Trung thực.
Xác định gắn bó và làm việc lâu dài.
Tại CÔNG TY TNHH MALI TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng + Thưởng + PC ăn trưa (thu nhập từ 9 - 15 triệu tùy năng lực và kinh nghiệm và hưởng hoa hồng hàng tháng theo nhóm)
- Thời gian làm việc: 8:00 – 17h30, Thứ 2 đến Thứ 7. Riêng thứ 7 làm đến 16h30
- Được hưởng các khoản phụ cấp liên quan đến công việc tiếp khách và kinh doanh.
- Được hưởng các chế độ BHXH theo Luật Lao động.
- Làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp.
- Cơ hội làm việc và tiếp cận với các khách hàng doanh nghiệp lớn trong cả nước do công ty hoạt động theo hình thức B2B.
- Được đào tạo và phát triển bản thân về lĩnh vực camera
- Tham gia Teambuilding cuối năm, du lịch và tham dự các sự kiện lớn trong ngành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MALI TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
