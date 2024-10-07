Tuyển IT phần mềm Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện vận hành công tác xử lý cuối ngày của các hệ thống ngân hàng : Fincle, Treasury, Minikore, Thẻ và thực hiện theo dõi giám sát hệ thống CNTT 24/7

Thực hiện vận hành, giám sát công tác xử lý cuối ngày của hệ thống Corebanking không để xảy ra sai sót đảm bảo hệ thống hoàn tất xử lý cuối ngày trước ngày làm việc tiếp theo.

Tuân thủ nắm vững quy chế, quy trình và quy định chính sách CNTT đối với an toàn trong công tác xử lý cuối ngày và giám sát hệ thống CNTT 24/7.

Báo cáo kết quả xử lý, xử lý lỗi phát sinh hàng ngày trong quá trình thực hiện công tác xử lý cuối ngày cho cấp lãnh đạo và các phòng liên quan nhằm kiểm tra và xử lý kịp thời.

Theo dõi/giám sát/phát hiện/ kiểm tra xử lý sự cố hệ thống CNTT 24/7 theo tài liệu đã xây dựng theo level 1 nếu không đáp ứng kết quả thì liên hệ các nhóm liên quan tiếp tục xử lý cho đến khi hoàn thành nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động luôn ổn định.

Hỗ trợ vận hành ứng dụng, xử lý dữ liệu thẻ, vận hành hệ thống Swift:

Nhân sự thực hiện trực tiếp việc thay đổi cấu hình ứng dụng khi có yêu cầu phát sinh.

Thường xuyên theo dõi, giám sát và phát hiện kịp thời, đảm bảo tính liên tục của các hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin.

Tham gia công tác xử lý cuối ngày hệ thống Corebanking, thẻ và các hệ thống khác cần xử lý cuối ngày đảm bảo tuân theo những quy trình, quy định liên quan đã được ban hành.

Tiếp nhận, kiểm tra và phản hồi các yêu cầu liên quan đến kiểm tra chức năng ứng dụng đã được triển khai / nâng cấp.

Lập tài liệu xử lý sự cố thường gặp trong vận hành ứng dụng công nghệ thông tin.

Giúp đỡ nhân viên mới xử lý các sự cố liên quan ứng dụng Công nghệ thông tin đang vận hành.

Vận hành hệ thống nhận điện Swift, Citad.

Nhận/ gởi file dữ liệu đối soát dữ liệu thẻ từ các đối tác.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp/ lãnh đạo đơn vị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành CNTT hoặc chuyên ngành có liên quan

Kinh nghiệm làm việc: kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT

Có hiểu biết cơ bản về cơ sở dữ liệu

Có khả năng sử dụng Tiếng Anh phục vụ cho nhu cầu công việc

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm nghiệp vụ có liên quan

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng xử lý sự cố, tình huống

Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh tương xứng năng lực.

Tham gia các khóa học kỹ năng nâng cao nghiệp vụ.

Hưởng chế độ bảo hiểm chất lượng cao.

Lương tháng 13, thưởng Lễ-Tết, doanh số, ...

Hỗ trợ du lịch hè 7.000.000đ/người

Chi phí ăn trưa 50.000đ/ngày

Phụ cấp điện thoại theo quy định

