Tuyển IT phần mềm Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) VNR500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) VNR500 TOP CÔNG TY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm

Thực hiện vận hành công tác xử lý cuối ngày của các hệ thống ngân hàng : Fincle, Treasury, Minikore, Thẻ và thực hiện theo dõi giám sát hệ thống CNTT 24/7
Thực hiện vận hành, giám sát công tác xử lý cuối ngày của hệ thống Corebanking không để xảy ra sai sót đảm bảo hệ thống hoàn tất xử lý cuối ngày trước ngày làm việc tiếp theo. Tuân thủ nắm vững quy chế, quy trình và quy định chính sách CNTT đối với an toàn trong công tác xử lý cuối ngày và giám sát hệ thống CNTT 24/7. Báo cáo kết quả xử lý, xử lý lỗi phát sinh hàng ngày trong quá trình thực hiện công tác xử lý cuối ngày cho cấp lãnh đạo và các phòng liên quan nhằm kiểm tra và xử lý kịp thời. Theo dõi/giám sát/phát hiện/ kiểm tra xử lý sự cố hệ thống CNTT 24/7 theo tài liệu đã xây dựng theo level 1 nếu không đáp ứng kết quả thì liên hệ các nhóm liên quan tiếp tục xử lý cho đến khi hoàn thành nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động luôn ổn định.
Thực hiện vận hành, giám sát công tác xử lý cuối ngày của hệ thống Corebanking không để xảy ra sai sót đảm bảo hệ thống hoàn tất xử lý cuối ngày trước ngày làm việc tiếp theo.
Tuân thủ nắm vững quy chế, quy trình và quy định chính sách CNTT đối với an toàn trong công tác xử lý cuối ngày và giám sát hệ thống CNTT 24/7.
Báo cáo kết quả xử lý, xử lý lỗi phát sinh hàng ngày trong quá trình thực hiện công tác xử lý cuối ngày cho cấp lãnh đạo và các phòng liên quan nhằm kiểm tra và xử lý kịp thời.
Theo dõi/giám sát/phát hiện/ kiểm tra xử lý sự cố hệ thống CNTT 24/7 theo tài liệu đã xây dựng theo level 1 nếu không đáp ứng kết quả thì liên hệ các nhóm liên quan tiếp tục xử lý cho đến khi hoàn thành nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động luôn ổn định.
Hỗ trợ vận hành ứng dụng, xử lý dữ liệu thẻ, vận hành hệ thống Swift:
Nhân sự thực hiện trực tiếp việc thay đổi cấu hình ứng dụng khi có yêu cầu phát sinh. Thường xuyên theo dõi, giám sát và phát hiện kịp thời, đảm bảo tính liên tục của các hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin. Tham gia công tác xử lý cuối ngày hệ thống Corebanking, thẻ và các hệ thống khác cần xử lý cuối ngày đảm bảo tuân theo những quy trình, quy định liên quan đã được ban hành. Tiếp nhận, kiểm tra và phản hồi các yêu cầu liên quan đến kiểm tra chức năng ứng dụng đã được triển khai / nâng cấp. Lập tài liệu xử lý sự cố thường gặp trong vận hành ứng dụng công nghệ thông tin. Giúp đỡ nhân viên mới xử lý các sự cố liên quan ứng dụng Công nghệ thông tin đang vận hành. Vận hành hệ thống nhận điện Swift, Citad. Nhận/ gởi file dữ liệu đối soát dữ liệu thẻ từ các đối tác. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp/ lãnh đạo đơn vị.
Nhân sự thực hiện trực tiếp việc thay đổi cấu hình ứng dụng khi có yêu cầu phát sinh.
Thường xuyên theo dõi, giám sát và phát hiện kịp thời, đảm bảo tính liên tục của các hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin.
Tham gia công tác xử lý cuối ngày hệ thống Corebanking, thẻ và các hệ thống khác cần xử lý cuối ngày đảm bảo tuân theo những quy trình, quy định liên quan đã được ban hành.
Tiếp nhận, kiểm tra và phản hồi các yêu cầu liên quan đến kiểm tra chức năng ứng dụng đã được triển khai / nâng cấp.
Lập tài liệu xử lý sự cố thường gặp trong vận hành ứng dụng công nghệ thông tin.
Giúp đỡ nhân viên mới xử lý các sự cố liên quan ứng dụng Công nghệ thông tin đang vận hành.
Vận hành hệ thống nhận điện Swift, Citad.
Nhận/ gởi file dữ liệu đối soát dữ liệu thẻ từ các đối tác.
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp/ lãnh đạo đơn vị.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành CNTT hoặc chuyên ngành có liên quan Kinh nghiệm làm việc: kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT Có hiểu biết cơ bản về cơ sở dữ liệu Có khả năng sử dụng Tiếng Anh phục vụ cho nhu cầu công việc Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm nghiệp vụ có liên quan Kỹ năng giải quyết vấn đề Kỹ năng xử lý sự cố, tình huống
Bằng cấp: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành CNTT hoặc chuyên ngành có liên quan
Kinh nghiệm làm việc: kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT
Có hiểu biết cơ bản về cơ sở dữ liệu
Có khả năng sử dụng Tiếng Anh phục vụ cho nhu cầu công việc
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm nghiệp vụ có liên quan
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng xử lý sự cố, tình huống

Quyền Lợi

Thu nhập cạnh tranh tương xứng năng lực. Tham gia các khóa học kỹ năng nâng cao nghiệp vụ. Hưởng chế độ bảo hiểm chất lượng cao. Lương tháng 13, thưởng Lễ-Tết, doanh số, ... Hỗ trợ du lịch hè 7.000.000đ/người Chi phí ăn trưa 50.000đ/ngày Phụ cấp điện thoại theo quy định
Thu nhập cạnh tranh tương xứng năng lực.
Tham gia các khóa học kỹ năng nâng cao nghiệp vụ.
Hưởng chế độ bảo hiểm chất lượng cao.
Lương tháng 13, thưởng Lễ-Tết, doanh số, ...
Hỗ trợ du lịch hè 7.000.000đ/người
Chi phí ăn trưa 50.000đ/ngày
Phụ cấp điện thoại theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) VNR500 TOP CÔNG TY

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) VNR500 TOP CÔNG TY

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

