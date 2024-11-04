Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN V-PROBES HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Anna Building, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp,, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Chức vụ: Công nhân sản xuất

Bộ phận: Sản xuất

Qui trình: Hàn Dây

Báo cáo cho: Quản lý trực tiếp

A. Mục đích công việc:

Thực hiện công việc sản xuất tại các quy trình để tạo ra sản phẩm theo đúng yêu cầu chất lượng và đạt năng suất đề ra.

B. Trách nhiệm và nhiệm vụ:

1. Tiếp nhận thông tin và các hướng dẫn từ Tổ trưởng/Kỹ sư quy trình để thực hiện công việc sản xuất.

• Thực hiện đúng các yêu cầu của Tổ trưởng/Kỹ sư.

• Thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ, thông tin trên Portal, ...

• Thực hiện đúng các hướng dẫn công việc đã được đào tạo.

2. Đảm bảo công việc được thực hiện theo đúng tiến độ và năng suất.

• Thực hiện công việc theo đúng kế hoạch sản xuất đã được đề ra, đảm bảo tiến độ giao hàng đến bộ phận tiếp theo.

• Hoàn thành sản phẩm theo đúng chỉ tiêu năng suất của quy trình.

3. Cập nhật tình trạng của đơn hàng và báo cáo Tổ trường/Kỹ sư quy trình khi gặp bất cứ sự cố nào trong quá trình sản xuất.

• Báo cáo đúng tình trạng đơn hàng cho Tổ trường/Kỹ sư khi bàn gia ca hoặc thay đổi công việc cho người khác hoặc bất kì lúc nào được yêu cầu.

• Báo cáo kết quả công việc (sản lượng) hàng trong ca cho Tổ trưởng/Kỹ Sư quy trình.

4. Thực hiện công việc khác khi được phân công bởi các cấp quản lý.

• Tham gia sửa chữa các sản phẩm bị lỗi.

• Hỗ trợ và thực hiện công việc hợp lý khác.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

C. Tiêu chuẩn năng lực:

1. Trình độ học vấn, chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên

2. Yêu cầu năng lực: Có khả năng làm việc đội nhóm

3. Các yêu cầu khác:

• Có sức khỏe tốt (đủ khả năng làm việc theo chế độ 3 ca)

• Phải tham gia khóa đào tạo ngắn hạn từ 2-3 tháng về kỹ năng thao tác tại công ty.

4. Các kỹ năng đặc biệt khác (là lợi thế):

• Kỹ năng sử dụng máy hàn trong lĩnh vực điện tử: dây đồng nhỏ, linh kiện điện tử.

• Làm việc dưới kính hiển vi với các chi tiết nhỏ.

• Kinh nghiệm về Probe Card là một lợi thế lớn

• Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, hợp tác tốt với đồng nghiệp.

• Có thể đi làm ngay.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN V-PROBES HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

D. Quyền hạn và phạm vi quản lý:

• Yêu cầu sự hỗ trợ từ Tổ trưởng/Kỹ sư nhằm giải thích rõ các thông tin, tiêu chuẩn kỹ thuật, HDCV.

• Không phải thực hiện những công việc ngoài phạm vi của mình hoặc những công việc có tính vi phạm pháp luật.

E. Phương tiện để thực hiện công việc:

• Dụng cụ, máy móc có liên quan đến công việc.

• Trang thiết bị bảo hộ lao động.

• Tủ đựng dụng cụ và đồ dùng cá nhân.

• Phụ cấp ca 3 (nếu làm ca 3).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN V-PROBES HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.