Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CMC Tower, 11 P. Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Xử lý nghiệp vụ tính Cước, xuất Hóa đơn Rà soát và xử lý Hóa đơn có sai sót

- Tính cước dịch vụ viễn thông theo quy trình nghiệp vụ ban hành.

- Rà soát, xuất hóa đơn theo hướng dẫn/hỗ trợ từ Quản lý trực tiếp/Chuyên viên cấp cao hơn:

- Rà soát thuế suất các dịch vụ được nhập trên hệ thống, rà soát tồn nợ hồ sơ, vướng mắc về cước, đảm bảo xuất Hóa đơn theo đúng quy trình, quy định

- Đôn đốc các bộ phận nội bộ hoàn thiện hồ sơ của KH, giải quyết các vấn đề về cước trên hệ thống. Rà soát thực hiện xuất Hóa đơn các trường hợp không còn tồn

- Báo cáo Lũy kế tồn chưa xuất, nguyên nhân tồn của những khoản đến hạn xuất Hóa đơn

- Cung cấp hồ sơ liên quan khi kiểm toán, cơ quan thuế yêu cầu

- Tiếp nhận xử lý khiếu nại của KH về các vấn đề liên quan đến Hóa đơn

- Làm và gửi BBĐC/BB hủy xuất thay thế/BB thu hồi Hóa đơn khi có phát sinh

2. Quản lý công nợ khách hàng

Quản lý công nợ khách hàng

- Quản lý công nợ khách hàng đơn giản, tồn nợ nhỏ (đôi khi cần hướng dẫn/hỗ trợ từ Quản lý trực tiếp/Chuyên viên cấp cao hơn):

- Gạch nợ, rà soát phiếu thu gạch dở và chưa gạch hàng ngày/tuần/tháng, cập nhật nguyên nhân (nếu có)

- Kiểm tra chi phí kinh doanh gửi

- Lên kế hoạch thu cước theo Cước phát sinh hàng tháng

- Rà soát công nợ khách hàng lớn và khó thu hồi tồn hàng ngày, cập nhật nguyên nhân (nếu có)

- Hoàn thiện hồ sơ gửi cho khách hàng làm căn cứ thanh toán, kiểm soát phần tồn nợ, cước phát sinh, điều chỉnh nhằm đảm bảo công nợ khách hàng là đầy đủ, chính xác

- Liên hệ điện thoại, email, tin nhắn nhắc nợ khách hàng thanh toán đúng hạn

- Cảnh báo đến khách hàng thanh toán trễ hạn về việc tạm khóa dịch vụ. Cảnh báo đến khối Kinh doanh trước khi thực hiện ngưng dịch vụ khách hàng do nợ cước. Thực hiện khóa dịch vụ khách hàng nợ cước theo quy trình, quy định đã được ban hành

- Thực hiện ngưng/hủy cưỡng chế dịch vụ theo yêu cầu từ các bộ phận

- Định kỳ quý, năm đối chiếu và ký xác nhận số liệu công nợ phải thu với khách hàng

- Tiếp nhận xử lý khiếu nại của KH về các vấn đề liên quan đến cước, công nợ

- Rà soát công nợ âm, dương

- Kiểm tra số liệu công nợ quá hạn, đánh giá khả năng thu hồi nợ quá hạn lập hồ sơ trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

- Cung cấp hồ sơ liên quan khi kiểm toán yêu cầu

- Thực hiện công tác thu nợ xấu và phối hợp với Pháp chế xử lý công nợ tồn đọng

3. Quản lý Doanh thu và công nợ hệ thống đối với khách hàng thuộc quyền quản lý

- Quản lý cước trên hệ thống theo hướng dẫn/hỗ trợ từ Quản lý trực tiếp/Chuyên viên cấp cao hơn:

- Kiểm tra số liệu và thông tin các tờ trình điều chỉnh cước

- Kiểm tra các giao dịch điều chỉnh được nhập lên hệ thống, trước khi được duyệt trên hệ thống

- Chi tiết cước lên công nợ

- Chi tiết cước khớp với hóa đơn

- Quản lý công nợ tồn hệ thống

- Kiểm tra việc gạch nợ (PT chưa gạch, PT gạch dở, PT đã gạch)

- Kiểm tra đồng bộ dữ liệu hệ thống Cloud, Billing, Insight"

4. Kiểm tra dữ liệu hệ thống IS và CINVOICE

- Kiểm tra dữ liệu hệ thống IS và CINVOICE theo miền được phân công đảm bảo dữ liệu 2 hệ thống đồng bộ trước khi đẩy dữ liệu, phối hợp cùng Kỹ thuật 2 bên rà soát nguyên nhân khi phát hiện Lỗi

5. Hướng dẫn, đào tạo các nhân sự ở cấp bậc thấp hơn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Trình độ: Đại học chuyên ngành tài chính kế toán;

– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính;

– Kiến thức chuyên sâu về quản lý tài chính doanh nghiệp;

– Hiểu biết cơ bản về thị trường, sản phẩm, dịch vụ ngành viễn thông;

– Khả năng phân tích, tổng hợp, tham mưu trong phạm vi chuyên môn;

Phẩm chất:

– Có tinh thần trách nhiệm, tự chủ trong các công việc được phân công;

– Quyết đoán, nhạy bén, chính xác;

– Cẩn thận, chu đáo, hoà nhã, năng động.

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):

– Lương cứng + KPIs năm + phúc lợi Lễ tết

– Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

– Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm.

– Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và KPI năm. Công thức lương gói thu nhập năm (Trung bình thu nhập 14 – 15 tháng lương/năm).

– Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Google ...

– Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Aon Care (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên

– Các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty

Cơ hội thử thách và phát triển:

– Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ viễn thông hàng đầu Việt Nam (Top 4)

– Cơ hội làm việc với tập khách hàng viễn thông hàng đầu thế giới

– Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án siêu khủng

– Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead/chuyên gia ưu tú, đầu ngành trong các lĩnh vực

– Được ủng hộ, trao quyền cho những ý kiến sáng tạo và đột phá

Văn hoá môi trường làm việc:

– Làm việc 5 ngày/tuần (khoảng 44h/tuần), nghỉ thứ 7, Chủ Nhật

– Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật

– Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế

– Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)

– Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom

