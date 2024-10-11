Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ APG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tòa N01T1 Khu Ngoại Giao Đoàn - P. Xuân Tảo - Q. Bắc Từ Liêm - Tp Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

1. Phần lương

- Check lương và kiểm soát lương tất cả các lái xe cty + lái xe thuê ngoài theo kỳ lương từng nhà máy.

- Duyệt Tạm ứng trên phần mềm theo ngày

- Duyệt lương trên phần mềm theo kỳ lương từng nhà máy

2. Phần công nợ

a. Phải thu:

- Căn cứ vào hợp đồng ký với từng khách hàng, check và kiểm soát bảng thanh toán từng nhà máy duyệt phần mềm thanh toán

- Kiểm soát được công nợ theo từng khách hàng ( theo kỳ thanh toán)

- Check vic (check doanh thu và tiền về xem nhập đúng đủ chưa => đề xuất sửa phần mềm vic)

- Theo dõi tiền về và gỡ phần mềm

b. Phải trả

- Căn cứ vào hợp đồng ký với từng nhà cung cấp và bảng thanh toán phải thu để check và kiểm soát CVC trả các nhà xe, bãi xe

3. Thực hiện các công việc phát sinh khác khi có yêu cầu

Chi tiết cụ thể công việc sẽ trao đổi trong buổi PV

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí tương đương.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán, Tài Chính... hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải hành khách. - Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao và tỉ mỉ trong công việc.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải hành khách.

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao và tỉ mỉ trong công việc.

- Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp các loại báo cáo. - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, excel kế toán. - Nắm vững, sử dụng tốt các phần mềm kế toán Vic, Fast, ERP ...

Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp các loại báo cáo.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, excel kế toán.

- Nắm vững, sử dụng tốt các phần mềm kế toán Vic, Fast, ERP ...

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ APG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật định;

- Được thưởng vào các ngày Lễ, Tết trong năm.

- Được tổ chức sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, chế độ hiếu/hỉ...

- Được hưởng chế độ nghỉ mát, tổng kết cuối năm...

- Được xem xét nâng lương định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ APG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin