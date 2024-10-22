Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 121 Ngô Gia Tự, phường 2, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng thông qua các kênh do công ty hỗ trợ trong quá trình đào tạo và làm việc

- Tiếp nhận, khai thác thông tin, nhu cầu của khách hàng, tư vấn cho thuê hoặc mua bán các sản phẩm Bất Động Sản phong phú có sẵn trong nguồn hàng Công ty

- Hỗ trợ khách hàng xem nhà thực tế, khảo sát thị trường

- Tìm hiểu, phân tích, tình hình về bất động sản thuộc tất cả các Quận của TpHCM để tư vấn đến khách hàng giải pháp phù hợp (Q1, Q3, Q10, Q4, Q7, Q8, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh, v.v...)

- Xây dựng, kết nối, và quản lý mối quan hệ tốt với các chủ nhà, khách hàng. Là cầu nối trung gian thương lượng, đàm phán, ký hợp đồng giao dịch thành công

- Thực hiện thị sát định kỳ để đánh giá thị trường ở mỗi khu vực

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

- Hỗ trợ ứng viên có nhu cầu làm việc full time hoặc part-time ở những vị trí khác: Cộng Tác Viên, Nhân viên tư vấn, Nhân viên nguồn nhà, Trưởng Phòng kinh doanh (trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn)

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cần bạn nhiệt huyết, chủ động, kỷ luật và học hỏi

- Đam mê kiếm tiền, kinh doanh, đặc biệt những bạn có kinh nghiệm BĐS, Bảo Hiểm, Ngân Hàng, Xe Hơi, CSKH, v.v...

- Kỹ năng truyền đạt bằng lời nói/ giao tiếp tốt

- Khả năng tư vấn, thuyết phục, mở rộng mối quan hệ

- Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được hỗ trợ đào tạo

Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

- Hoa Hồng 57% (bao gồm hoa hồng cá nhân & tiền thông tin). Thu nhập trung bình 20-30 triệu/tháng từ 1-3 tháng đầu, đột phá từ 50-100 triệu từ tháng thứ 4

- Hoa hồng nhận ngay trong 24h khi giao dịch thành công

- Thưởng tuần, tháng, quý, năm

- Được cấp quyền truy cập phần mềm 140.000 sản phẩm BĐS nhà phố

- Cơ hội thăng tiến thành nhân viên chính thức của công ty tại nhiều vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn – Phát Triển Nguồn Nhà - Trưởng Phòng Kinh Doanh - Giám Đốc Khối - Giám Đốc Vùng - trở thành cổ đông của Tập đoàn.

- Được đào tạo bàn bản từ những bước cơ bản nhất cho người mới bắt đầu, cho đến khi có giao dịch. Được quản lý hỗ trợ chốt sale

- Các hoạt động team building, du lịch 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.