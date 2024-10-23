Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S
Mức lương
4 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 1, Số 9, Sunrise G, KĐT The Manor Center Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 4 - 7 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng trên các nền tảng xã hội
- Giao dịch với khách hàng qua email/chat
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ngoại ngữ Tiếng Anh: Giao tiếp cơ bản
-
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn, đào tạo.
- Làm việc trực tiếp tại công ty
-
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn, đào tạo.
- Làm việc trực tiếp tại công ty
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập : 4-7 triệu, nâng lương định kỳ
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp và hiện đại.
Du lịch nhỉ mát cùng công ty
Sắp xếp thời gian làm việc linh động theo thời gian học của ứng viên
Thu nhập : 4-7 triệu, nâng lương định kỳ
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp và hiện đại.
Du lịch nhỉ mát cùng công ty
Sắp xếp thời gian làm việc linh động theo thời gian học của ứng viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
