Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu

Mức lương 4 - 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, Số 9, Sunrise G, KĐT The Manor Center Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 4 - 7 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng trên các nền tảng xã hội

- Giao dịch với khách hàng qua email/chat

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại ngữ Tiếng Anh: Giao tiếp cơ bản

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn, đào tạo.

- Làm việc trực tiếp tại công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 4-7 triệu, nâng lương định kỳ Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp và hiện đại. Du lịch nhỉ mát cùng công ty Sắp xếp thời gian làm việc linh động theo thời gian học của ứng viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S

