Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 2 Triệu

SẢN PHẨM: THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ (GPS), PHẦN MỀM GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH Công việc: - Hỗ trợ bộ phận kinh doanh cập nhật liên tục cơ sở dữ liệu khách hàng. - Tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng theo hướng dẫn, định hướng của Leader. - Gửi thông tin báo giá, khuyến mãi, chính sách dịch vụ... cho khách hàng. - Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng. Không cần chốt đơn. - Tiếp nhận và phản hồi nhanh chóng, kịp thời inbox, comment của khách hàng. - Hỗ trợ một số công việc khác theo sự phân công của Leader.

SẢN PHẨM: THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ (GPS), PHẦN MỀM GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH

Công việc:

- Làm việc tại:

+ Trụ sở Hà Nội: Tòa Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên từ năm 02 các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông,... hoặc các bạn đã tốt nghiệp, có nhu cầu tìm kiếm công việc CTV bán thời gian

- Sử dụng thành thạo smartphone và PC/Laptop

- Có Laptop phục vụ công việc

- Có thể tham gia thực tập tối thiểu 04 buổi/tuần

- Cầu tiến, ham học hỏi, trung thực.

- Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén

- Ưu tiên: ứng viên có định hướng gắn bó và phát triển lâu dài cùng Công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) Thì Được Hưởng Những Gì

- Có kiến thức nền tảng để khởi nghiệp trong tương lai

- Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, teambuildings. - Được hỗ trợ dấu mộc xác nhận thực tập tại công ty

- Mức lương hỗ trợ: 18k/ giờ + thưởng nếu có phát sinh lắp đặt thiết bị (Chi tiết trao đổi qua quá trình phỏng vấn)

- Thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp với việc học tập - Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty sau thời gian thực tập. - Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp cùng các đồng nghiệp giỏi, có nhiều kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)

