Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)

Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 2 Triệu

SẢN PHẨM: THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ (GPS), PHẦN MỀM GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH Công việc: - Hỗ trợ bộ phận kinh doanh cập nhật liên tục cơ sở dữ liệu khách hàng. - Tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng theo hướng dẫn, định hướng của Leader. - Gửi thông tin báo giá, khuyến mãi, chính sách dịch vụ... cho khách hàng. - Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng. Không cần chốt đơn. - Tiếp nhận và phản hồi nhanh chóng, kịp thời inbox, comment của khách hàng. - Hỗ trợ một số công việc khác theo sự phân công của Leader.
SẢN PHẨM: THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ (GPS), PHẦN MỀM GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH
Công việc:
- Làm việc tại:
+ Trụ sở Hà Nội: Tòa Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên từ năm 02 các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông,... hoặc các bạn đã tốt nghiệp, có nhu cầu tìm kiếm công việc CTV bán thời gian
- Sử dụng thành thạo smartphone và PC/Laptop
- Có Laptop phục vụ công việc
- Có thể tham gia thực tập tối thiểu 04 buổi/tuần
- Cầu tiến, ham học hỏi, trung thực.
- Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén
- Ưu tiên: ứng viên có định hướng gắn bó và phát triển lâu dài cùng Công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) Thì Được Hưởng Những Gì

- Có kiến thức nền tảng để khởi nghiệp trong tương lai
- Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, teambuildings. - Được hỗ trợ dấu mộc xác nhận thực tập tại công ty
- Mức lương hỗ trợ: 18k/ giờ + thưởng nếu có phát sinh lắp đặt thiết bị (Chi tiết trao đổi qua quá trình phỏng vấn)
- Thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp với việc học tập - Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty sau thời gian thực tập. - Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp cùng các đồng nghiệp giỏi, có nhiều kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: *Trụ sở miền Bắc: Tòa nhà Viwaseen, Số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. *Chi nhánh miền Nam: Tòa nhà Gold Star 3, Số 86/59, Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-cong-tac-vien-kinh-doanh-thu-nhap-tren-2-trieu-ban-thoi-gian-tai-ha-noi-job224219
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 58 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty Cổ Phần Bắc Thăng Long Thành Đồng làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Bắc Thăng Long Thành Đồng
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển AI Engineer Toshiba Software Development (Vietnam) CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Toshiba Software Development (Vietnam) CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hóa Chất T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Hóa Chất T&T
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Gear Inc. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Gear Inc.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 USD CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 12 USD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
900 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 68 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
50 - 68 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu JobsGO Recruit
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 68 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
50 - 68 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LA.MA.SON
3 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CONG TY TNHH HUU TOAN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu CONG TY TNHH HUU TOAN GROUP
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP SX và TM SBT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty CP SX và TM SBT
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH TAEHUI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TAEHUI
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MTV MINH ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MTV MINH ANH
8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng FREETALK ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu FREETALK ENGLISH
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Dược phẩm G Pharmacy + làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Dược phẩm G Pharmacy +
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Toàn Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Toàn Lực
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Cơ Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Cơ Thành Công
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển System Engineer ArctX Solution LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận ArctX Solution LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm