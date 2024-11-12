Tuyển Cộng Tác Viên Sale thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH IELS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
CÔNG TY TNHH IELS VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH IELS VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK24, TT01, 96

- 96B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng, tư vấn các khóa học tiếng Anh của trung tâm.
- Hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn đăng ký khóa học.
- Báo cáo kết quả công việc theo tuần/tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là học sinh, sinh viên năng động, đam mê với việc học hỏi và phát triển kỹ năng.
- Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, nhiệt huyết.
- Yêu thích Tiếng Anh
- Yêu thích việc bán hàng và có mục tiêu kiếm thêm thu nhập.

Tại CÔNG TY TNHH IELS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn: Hoa hồng hấp dẫn theo doanh số, mức thu nhập có thể lên đến 6 triệu/tháng
- Đào tạo bài bản: Được tham gia các buổi training tiếng Anh miễn phí, cải thiện kỹ năng giao tiếp và phát âm.
- Học kỹ năng sale chuyên nghiệp: Kĩ năng tìm nguồn khách hàng, kỹ năng bán hàng, kỹ năng tư vấn khách.
- Linh hoạt thời gian: Công việc part-time phù hợp với lịch học của bạn, có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IELS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH IELS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH IELS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK 24, TT01, 96-96B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-cong-tac-vien-sale-thu-nhap-thoa-thuan-ban-thoi-gian-tai-ha-noi-job246660
