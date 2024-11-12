Tuyển Cộng Tác Viên Sale thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK24, TT01, 96 - 96B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng, tư vấn các khóa học tiếng Anh của trung tâm.

- Hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn đăng ký khóa học.

- Báo cáo kết quả công việc theo tuần/tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là học sinh, sinh viên năng động, đam mê với việc học hỏi và phát triển kỹ năng.

- Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, nhiệt huyết.

- Yêu thích Tiếng Anh

- Yêu thích việc bán hàng và có mục tiêu kiếm thêm thu nhập.

Tại CÔNG TY TNHH IELS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn: Hoa hồng hấp dẫn theo doanh số, mức thu nhập có thể lên đến 6 triệu/tháng

- Đào tạo bài bản: Được tham gia các buổi training tiếng Anh miễn phí, cải thiện kỹ năng giao tiếp và phát âm.

- Học kỹ năng sale chuyên nghiệp: Kĩ năng tìm nguồn khách hàng, kỹ năng bán hàng, kỹ năng tư vấn khách.

- Linh hoạt thời gian: Công việc part-time phù hợp với lịch học của bạn, có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IELS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin