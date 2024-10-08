Tuyển Hành chính Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
- Hà Nội: số 266, Đội Cấn, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Hỗ trợ công tác truyền thông tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên theo nhu cầu tuyển dụng của công ty;
Hỗ trợ trong công tác tuyển chọn (Cập nhật hồ sơ ứng viên, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, tiếp đón ứng viên, thông báo kết quả phỏng vấn,...);
Chăm sóc ứng viên từ đầu đến khi ứng viên nhận việc theo kế hoạch và quy định của phòng;
Lập kế hoạch làm việc, báo cáo kết quả công việc định kỳ lên quản lý trực tiếp;
Nghiên cứu, đóng góp ý tưởng và cùng bộ phận thực hiện các dự án tạo nguồn ứng viên và xây dựng thương hiệu tuyển dụng;
Có thể làm việc trực tiếp tại văn phòng Sapo tối thiểu 6 buổi/tuần
Hỗ trợ công tác truyền thông tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên theo nhu cầu tuyển dụng của công ty;
Hỗ trợ trong công tác tuyển chọn (Cập nhật hồ sơ ứng viên, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, tiếp đón ứng viên, thông báo kết quả phỏng vấn,...);
Chăm sóc ứng viên từ đầu đến khi ứng viên nhận việc theo kế hoạch và quy định của phòng;
Lập kế hoạch làm việc, báo cáo kết quả công việc định kỳ lên quản lý trực tiếp;
Nghiên cứu, đóng góp ý tưởng và cùng bộ phận thực hiện các dự án tạo nguồn ứng viên và xây dựng thương hiệu tuyển dụng;
Có thể làm việc trực tiếp tại văn phòng Sapo tối thiểu 6 buổi/tuần
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có Laptop cá nhân
Kỹ năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực.
Yêu thích lĩnh vực Nhân sự, đặc biệt mảng Tuyển dụng
Chịu khó, ham học hỏi, năng động
Có tư duy lên kế hoạch, sáng tạo, biết thiết kế ảnh, video là một lợi thế
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì
Được cấp dấu xác nhận thực tập, hỗ trợ trợ cấp
Có cơ hội lên vị trí nhân viên chính thức tại Sapo
Được hướng dẫn, đào tạo bởi các anh chị có kinh nghiệm về chuyên môn liên quan
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI