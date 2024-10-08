Tuyển Hành chính Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 266, Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Hỗ trợ công tác truyền thông tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên theo nhu cầu tuyển dụng của công ty; Hỗ trợ trong công tác tuyển chọn (Cập nhật hồ sơ ứng viên, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, tiếp đón ứng viên, thông báo kết quả phỏng vấn,...); Chăm sóc ứng viên từ đầu đến khi ứng viên nhận việc theo kế hoạch và quy định của phòng; Lập kế hoạch làm việc, báo cáo kết quả công việc định kỳ lên quản lý trực tiếp; Nghiên cứu, đóng góp ý tưởng và cùng bộ phận thực hiện các dự án tạo nguồn ứng viên và xây dựng thương hiệu tuyển dụng; Có thể làm việc trực tiếp tại văn phòng Sapo tối thiểu 6 buổi/tuần

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Laptop cá nhân Kỹ năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực. Yêu thích lĩnh vực Nhân sự, đặc biệt mảng Tuyển dụng Chịu khó, ham học hỏi, năng động Có tư duy lên kế hoạch, sáng tạo, biết thiết kế ảnh, video là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp dấu xác nhận thực tập, hỗ trợ trợ cấp Có cơ hội lên vị trí nhân viên chính thức tại Sapo Được hướng dẫn, đào tạo bởi các anh chị có kinh nghiệm về chuyên môn liên quan Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.