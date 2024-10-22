Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 677/2A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Nhận danh sách Showroom cần giám sát từ Quản lý trực tiếp - Thực hiện theo dõi, giám sát Showroom đảm nhận thông qua hệ thống camera - Ghi nhận mọi dữ liệu thông tin hình ảnh từ hệ thống camera một cách chính xác và đầyđủ - Giám sát xử lý tình huống khách hàng, giám sát an ninh, an toàn PCCC...

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Hoàn thiện công việc và báo cáo công việc theo ngày và tuần

2. THỜI GIAN LÀM VIỆC: Đăng ký ca làm việc hàng tuần: 7 buổi/ 1 tuần ● Ca 1: 8h-13h ● Ca 2: 13h- 18h

2. THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 1-4 đáp ứng thời gian làm việc linh động xoay ca Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo Biết sử dụng máy tính cơ bản Thẳng thắn, trung thực Cẩn thận, kiên trì và có tinh thần trách nhiệm cao Thân thiện, cởi mở.

Sinh viên năm 1-4 đáp ứng thời gian làm việc linh động xoay ca

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo

Biết sử dụng máy tính cơ bản

Thẳng thắn, trung thực

Cẩn thận, kiên trì và có tinh thần trách nhiệm cao

Thân thiện, cởi mở.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Được đăng ký ca làm việc linh hoạt Được cung cấp máy tính làm việc Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, được đào tạo phát triển

Được đăng ký ca làm việc linh hoạt

Được cung cấp máy tính làm việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, được đào tạo phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin