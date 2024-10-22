Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
- Hồ Chí Minh: 677/2A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Nhận danh sách Showroom cần giám sát từ Quản lý trực tiếp
- Thực hiện theo dõi, giám sát Showroom đảm nhận thông qua hệ thống camera
- Ghi nhận mọi dữ liệu thông tin hình ảnh từ hệ thống camera một cách chính xác và đầyđủ
- Giám sát xử lý tình huống khách hàng, giám sát an ninh, an toàn PCCC...
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Hoàn thiện công việc và báo cáo công việc theo ngày và tuần
2. THỜI GIAN LÀM VIỆC: Đăng ký ca làm việc hàng tuần: 7 buổi/ 1 tuần ● Ca 1: 8h-13h ● Ca 2: 13h- 18h
2. THỜI GIAN LÀM VIỆC:
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 1-4 đáp ứng thời gian làm việc linh động xoay ca
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo
Biết sử dụng máy tính cơ bản
Thẳng thắn, trung thực
Cẩn thận, kiên trì và có tinh thần trách nhiệm cao
Thân thiện, cởi mở.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì
Được đăng ký ca làm việc linh hoạt
Được cung cấp máy tính làm việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, được đào tạo phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI