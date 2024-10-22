Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Điện/ điện tử/ điện lạnh

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 677/2A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Nhận danh sách Showroom cần giám sát từ Quản lý trực tiếp - Thực hiện theo dõi, giám sát Showroom đảm nhận thông qua hệ thống camera - Ghi nhận mọi dữ liệu thông tin hình ảnh từ hệ thống camera một cách chính xác và đầyđủ - Giám sát xử lý tình huống khách hàng, giám sát an ninh, an toàn PCCC...
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Hoàn thiện công việc và báo cáo công việc theo ngày và tuần
2. THỜI GIAN LÀM VIỆC: Đăng ký ca làm việc hàng tuần: 7 buổi/ 1 tuần ● Ca 1: 8h-13h ● Ca 2: 13h- 18h
2. THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 1-4 đáp ứng thời gian làm việc linh động xoay ca Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo Biết sử dụng máy tính cơ bản Thẳng thắn, trung thực Cẩn thận, kiên trì và có tinh thần trách nhiệm cao Thân thiện, cởi mở.
Sinh viên năm 1-4 đáp ứng thời gian làm việc linh động xoay ca
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo
Biết sử dụng máy tính cơ bản
Thẳng thắn, trung thực
Cẩn thận, kiên trì và có tinh thần trách nhiệm cao
Thân thiện, cởi mở.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Được đăng ký ca làm việc linh hoạt Được cung cấp máy tính làm việc Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, được đào tạo phát triển
Được đăng ký ca làm việc linh hoạt
Được cung cấp máy tính làm việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, được đào tạo phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 677/2A, Điện Biên Phủ, phường 25, Q.Bình Thạnh. TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

