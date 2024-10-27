Tuyển Cộng Tác Viên thu nhập 2 - 4 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 414 Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, Long Biên ...và 4 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
• Tiếp nhận, tư vấn cơ bản và phân loại khách hàng từ các kênh (Facebook, Zalo, Website, Email......).
• Call data nguồn xác định thông tin đăng ký của khách hàng. (30% tổng data đưa về từ các nguồn)
• Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sinh viên năm 3, năm Cuối hoặc đang chờ bằn, tốt nghiệp tại các trường Trung cấp/Cao đắng/Đại học khối ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Marketing,...
• Có laptop cá nhân và không ngại làm cuối tuấn.
• Thời gian làm việc:Làm việc theo ca linh hoạt.
• Thứ 2 - chủ nhật: Ca sáng 8h00 - 12h00, Ca chiều 13h00 - 17h00 hoặc 17h00 - 21h00
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hỗ trợ: 20,000đ/giờ, 2 – 4tr/tháng.
• Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại.
• Team building theo Quý, chế độ du lịch, nghỉ mát 1 lần/ năm.
• Thường xuyên tham gia các buổi đào tạo kĩ năng chuyên môn và kiến thức sản phẩm hàng tháng
• Được trang bị công nghệ hiện đại: hệ thống quản trị khách hàng "hỏi là có thông tin", được huấn luyện kỹ lưỡng, liên tục.
• Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức (đối với các bạn sinh viên năm cuối).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
