Tuyển Cộng Tác Viên thu nhập 2 - 4 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 414 Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, Long Biên ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

• Tiếp nhận, tư vấn cơ bản và phân loại khách hàng từ các kênh (Facebook, Zalo, Website, Email......).

• Call data nguồn xác định thông tin đăng ký của khách hàng. (30% tổng data đưa về từ các nguồn)

• Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm 3, năm Cuối hoặc đang chờ bằn, tốt nghiệp tại các trường Trung cấp/Cao đắng/Đại học khối ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Marketing,...

• Có laptop cá nhân và không ngại làm cuối tuấn.

• Thời gian làm việc:Làm việc theo ca linh hoạt.

• Thứ 2 - chủ nhật: Ca sáng 8h00 - 12h00, Ca chiều 13h00 - 17h00 hoặc 17h00 - 21h00

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hỗ trợ: 20,000đ/giờ, 2 – 4tr/tháng.

• Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại.

• Team building theo Quý, chế độ du lịch, nghỉ mát 1 lần/ năm.

• Thường xuyên tham gia các buổi đào tạo kĩ năng chuyên môn và kiến thức sản phẩm hàng tháng

• Được trang bị công nghệ hiện đại: hệ thống quản trị khách hàng "hỏi là có thông tin", được huấn luyện kỹ lưỡng, liên tục.

• Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức (đối với các bạn sinh viên năm cuối).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

