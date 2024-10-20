Tuyển Biên phiên dịch Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N02 - T1, Khu đoàn ngoại giao, Xuân tảo, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

TAJ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo với các dịch vụ tư vấn, xây dựng, thực hiện chiến dịch truyền thông, sản xuất chương trình truyền hình, phim doanh nghiệp, phim quảng cáo, sản phẩm truyền thông đa phương tiện.

Do nhu cầu công việc, TAJ Việt Nam cần tuyển Cộng tác viên làm việc tại văn phòng Hà Nội. Cụ thể mô tả công việc bao gồm:

Đọc báo và dịch báo hàng ngày (từ Tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc ngược lại) Các công việc văn phòng, hỗ trợ dự án khi được phân công.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ sinh viên đang theo học tại trường ĐH tại Hà Nội (ưu tiên ĐH Ngoại thương, Học viện Báo chí & tuyên truyền, Học viện Ngân hàng, Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) IELTS 6.0 trở lên Cam kết gắn bó tối thiểu 3 tháng

Tại Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tương xứng, cạnh tranh Hỗ trợ ăn trưa 50.000VNĐ/ngày tại nhà hàng của Công ty Hỗ trợ phí gửi xe hàng ngày Teabreak: Trà, cafe, hoa quả hàng ngày Có cơ hội được học hỏi và thực tập trong môi trường chuyên nghiệp, năng động Có cơ hội được trau dồi và đào tạo trong quá trình giao việc, tham gia các khóa đào tạo nội bộ tại Công ty Có cơ hội được giữ lại làm việc sau thời gian cộng tác viên, nếu bạn là ứng viên có triển vọng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam

