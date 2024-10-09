Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Công ty Cổ phần Falcon Technology
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần Falcon Technology

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Rivera Park, 69 Đ. Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Falcon Technology

Công ty Cổ phần Falcon Technology

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

