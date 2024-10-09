Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology
- Hà Nội: Tòa nhà Rivera Park, 69 Đ. Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Thiết kế test plan, test design và test cases cho game.
Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả.
Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng game.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Có thể làm việc Online
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc đã ra trường khoa CNTT/Toán Tin.... của các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.
Có kiến thức về Test
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm đi thực tập tại các Công ty Công nghệ thông tin.
Cẩn thận, tỉ mỉ. Có tư duy logic tốt, nắm bắt nghiệp vụ nhanh, tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 30.000/ giờ, ngày lễ lương x2 hoặc x3,4 (tùy dịp lễ)
Thời gian đào tạo được hưởng lương
Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, nhiệt huyết
Cơ chế lương rõ ràng, cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Được tham gia các hoạt động nội bộ công ty.
Được training và định hướng nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
