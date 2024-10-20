Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công ty Cổ phần giáo dục German Link làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Mức lương 4 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lầu 3, Halo Building, 91A Cao Thắng, Phường 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 4 - 10 Triệu

Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu giảng dạy theo hướng dẫn Hỗ trợ giáo viên chính trong giờ học trình độ A1-B1; A1- B2 Hỗ trợ kiểm tra, trông thi cuối khóa Tham gia chấm, chữa bài, dạy bổ trợ cho học viên Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Phụ trách Đào tạo

Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là học sinh, sinh viên, trình độ tiếng Đức tối thiểu B1 Kỹ năng giao tiếp tốt, phát âm chuẩn Luôn có tinh thần học hỏi, cầu tiến và thân thiện, hòa đồng với mọi người Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc và làm việc nhóm tốt Thành thạo tin học văn phòng

Ưu tiên:

Ứng viên có trình độ tiếng Đức B2 trở lên Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại Trung tâm ngoại ngữ Ứng viên đã có thời gian học tập và sinh sống tại Đức

Tại Công ty Cổ phần giáo dục German Link Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập xứng đáng với năng lực Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và tôn trọng giá trị cá nhân Được tạo điều kiện làm việc độc lập, sáng tạo và phát triển bản thân Được tham gia các hoạt động tập thể, sự kiện và du lịch định kì của Công ty. Phúc lợi “Bữa trưa vui vẻ thứ 4” hàng tuần Cơ hội học hỏi với các giáo viên, chuyên gia đầu ngành Được thăng hạng, điều chỉnh bậc lương theo năng lực, trình độ và chứng chỉ chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần giáo dục German Link

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.