Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công ty Cổ phần giáo dục German Link làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại Công ty Cổ phần giáo dục German Link
- Hà Nội: Lầu 3, Halo Building, 91A Cao Thắng, Phường 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 4 - 10 Triệu
Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu giảng dạy theo hướng dẫn
Hỗ trợ giáo viên chính trong giờ học trình độ A1-B1; A1- B2
Hỗ trợ kiểm tra, trông thi cuối khóa
Tham gia chấm, chữa bài, dạy bổ trợ cho học viên
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Phụ trách Đào tạo
Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là học sinh, sinh viên, trình độ tiếng Đức tối thiểu B1
Kỹ năng giao tiếp tốt, phát âm chuẩn
Luôn có tinh thần học hỏi, cầu tiến và thân thiện, hòa đồng với mọi người
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc và làm việc nhóm tốt
Thành thạo tin học văn phòng
Ưu tiên:
Ứng viên có trình độ tiếng Đức B2 trở lên Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại Trung tâm ngoại ngữ Ứng viên đã có thời gian học tập và sinh sống tại Đức
Ứng viên có trình độ tiếng Đức B2 trở lên
Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại Trung tâm ngoại ngữ
Ứng viên đã có thời gian học tập và sinh sống tại Đức
Tại Công ty Cổ phần giáo dục German Link Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập xứng đáng với năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và tôn trọng giá trị cá nhân
Được tạo điều kiện làm việc độc lập, sáng tạo và phát triển bản thân
Được tham gia các hoạt động tập thể, sự kiện và du lịch định kì của Công ty.
Phúc lợi “Bữa trưa vui vẻ thứ 4” hàng tuần
Cơ hội học hỏi với các giáo viên, chuyên gia đầu ngành
Được thăng hạng, điều chỉnh bậc lương theo năng lực, trình độ và chứng chỉ chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần giáo dục German Link
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
