Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 340E Đ. Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Tư vấn khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do FPT Telecom đang cung cấp như: Internet, Truyền hình FPTPlay, FPT Camera, các Dịch vụ khác... Sử dụng và phát triển các kênh bán hàng hiện hữu, kênh mới thông qua hệ thống mạng lưới trực tiếp hoặc qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội (Google, Facebook, Tiktok, Zalo,...). Tương tác và phản hồi nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo phối hợp hiệu quả cùng với các đơn vị có liên quan để phục vụ các yêu cầu từ khách hàng. Thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm. Thực hiện các nhiệm vụ khác nhằm thúc đẩy việc hoàn thành chỉ tiêu và kế hoạch kinh doanh được giao. Làm việc tại văn phòng công ty theo ca 4h/ngày (8h00 - 12h00 hoặc 13h30 - 17h30). Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là Sinh viên hoặc đã tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên Yêu thích kinh doanh, khả năng làm việc độc lập cao. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt. Có kiến thức cơ bản về các kênh bán hàng, mạng xã hội. Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng sản phẩm cạnh tranh, KHÔNG GIỚI HẠN thu nhập. Môi trường cộng tác, làm việc chuyên nghiệp, năng động. Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm dịch vụ, công nghệ mới, kỹ năng chốt sale thành công, kỹ năng đàm phán và thuyết phục... Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức của FPT Telecom.

Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

