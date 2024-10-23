Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY TNHH ANFIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 30 Triệu

Mức lương 5 - 30 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 5 - 30 Triệu

Phát triển mạng lưới khách hàng mới giao dịch phái sinh hàng hóa, duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng hiện tại. Xử lý các thủ tục hồ sơ, hợp đồng, làm cầu nối giữ khách hàng và công ty. Chăm sóc, quản lý tài khoản giao dịch của khách hàng. Cập nhật thông tin phân tích, tư vấn chiến lược đầu tư cho khách hàng. Đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, sản phẩm tài chính đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khảo sát thị trường, lập kế hoạch phát triển kinh doanh, thực hiện báo cáo theo tháng/ quý/ năm.

Với Mức Lương 5 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành Ngân hàng, tài chính, kinh tế....các trường khối kinh tế trong và ngoài nước. Hơn 1+ năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các công ty giao dịch hàng hóa phái sinh. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngoại hối,..... Có kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp báo cáo. Thái độ làm việc tốt và có ý chí cầu tiến. Có kiến thức về hệ thống và quy trình giao dịch của thị trường đầu tư hàng hóa.

Tại CÔNG TY TNHH ANFIN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập với mức hoa hồng từ 35-55% trên doanh thu. Thu nhập đảm bảo hấp dẫn nhất thị trường. Thời gian làm việc tự do, linh hoạt Được sử dụng uy tín và nguồn lực của công ty trong phạm vi thỏa thuận để phát triển tối đa công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANFIN

