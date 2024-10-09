Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần VinBigData làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà Century, Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

VinBigdata

Công ty cổ phần VinBigdata được thành lập theo định hướng trở thành tập đoàn Công nghệ – Công nghiệp – Thương mại Dịch vụ hàng đầu Việt Nam của Vingroup. Với lợi thế đặc biệt về hạ tầng dữ liệu lớn, VinBigdata cung cấp các sản phẩm, giải pháp tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, tối ưu hiệu quả vận hành, kinh doanh và gia tăng trải nghiệm người dùng cuối. Là một công ty trẻ trung và đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, VinBigdata luôn chào đón những tài năng gia nhập công ty để cùng thực hiện mục tiêu “Công nghệ Việt – Vì tương lai Việt”.

Giới thiệu về phòng ban chuyên môn/ dự án:

Nhóm kỹ sư kiểm thử chất lượng của trợ lý ảo thông minh đảm nhiệm việc đảm bảo chất lượng trọng quá trình phát triển và triển khai các sản phẩm như hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo đa nhận thức toàn diện Vinbase, trợ lý ảo Vivi ứng dụng linh hoạt trong hệ sinh thái thông minh trên xe ô tô, loa, nhà thông minh.

II. MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ NÀY:

Chuẩn bị, cập nhật và duy trì tài liệu kiểm thử liên quan, bao gồm các kịch bản, sơ đồ, mẫu kiểm thử, đảm bảo tuân thủ quy trình thử nghiệm và tiêu chuẩn chất lượng. Thực hiện đánh giá phần mềm, hoàn thiện kịch bản kiểm thử và ghi lại bằng chứng kiểm thử để đảm bảo phần mềm đáp ứng thông số kỹ thuật. Nghiên cứu & tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu hệ thống từ BA hoặc các bên liên quan. Dựa vào kinh nghiệm và hiểu biết, góp ý & hỗ trợ BA hoàn thiện yêu cầu chi tiết. Thiết kế luồng hội thoại tương tác giữa khách hàng và bot trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Thực hiện kiểm thử tự động để kiểm tra hệ thống và phần mềm, đồng thời ghi lại kết quả kiểm tra trong các báo cáo và tài liệu liên quan. Phối hợp với các thành viên khác để thực hiện các công việc liên quan đến kiểm thử. Phối hợp với khách hàng để cập nhật tài liệu liên quan.

III. TRÁCH NHIỆM:

Nghiên cứu tài liệu về nghiệp vụ và kỹ thuật của hệ thống để tìm ra và đánh giá các ràng buộc của sản phẩm, bao gồm các sản phẩm: Hệ thống quản lý, Giải thuật AI, Backend, Frontend, ứng dụng mobile. Lên kế hoạch và phương án kiểm thử theo quy trình Agile Scrum. Chuẩn bị và cập nhật các tài liệu liên quan đến kiểm thử bao gồm: kế hoạch, kịch bản, sơ đồ mô tả, dữ liệu và các báo cáo kiểm thử theo tiêu chuẩn chất lượng. Thực hiện kiểm thử, phối hợp với các thành viên khác để đánh giá chất lượng phần mềm. Phát triển framework kiểm thử phần mềm của Trung tâm theo quy trình phát triển, áp dụng kiểm thử tự động. Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

IV. YÊU CẦU:

Học vấn:

Tối thiểu sinh viên năm 4 đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, có thể đi làm full-time

Kinh nghiệm:

Nắm được quy trình kiểm thử phần mềm, các kỹ thuật, chiến lược kiểm thử. Nhanh nhẹn, chăm chỉ, khả năng học hỏi cao, có trách nhiệm trong công việc. Hòa đồng, thân thiện, khả năng chủ động và làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng:

Kỹ năng mềm: Có khả năng quản lý thời gian và công việc, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm tốt. Linh hoạt và có khả năng hỗ trợ các lĩnh vực khác nếu cần. Kỹ năng chuyên môn: Hiểu biết về Backend, Frontend, Database, ứng dụng trên điện thoại, vòng đời phát triển hệ thống. Kỹ năng máy tính: Có kỹ năng lập trình, xây dựng các framework kiểu thử tự động là một lợi thế thế. Ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh.

Tại Công ty Cổ phần VinBigData Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi:

Mức lương hấp dẫn, tương xứng với năng lực và cạnh tranh trên thị trường.

Cơ hội phát triển:

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công nghệ dẫn đầu về AI, quy tụ hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư đến từ các trường đại học hàng đầu thế giới và Việt Nam như: ĐH Yale (Mỹ), ĐH Johns Hopkins (Mỹ), ĐH Illinois (Mỹ), ĐH Toulouse (Pháp), ĐH Cambridge (Anh Quốc), Đại học Bách Khoa, Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia, ... Được xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân và tham gia đào tạo kỹ năng, chuyên môn phù hợp.

Môi trường làm việc:

Văn phòng hiện đại, tiện nghi, trẻ trung và chuyên nghiệp. Môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích nhân viên đóng góp ý kiến, sáng kiến, ý tưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VinBigData

