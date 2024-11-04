Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Vinhomes Gardenia Mỹ Đình, Đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thời gian làm việc: full time- 44h/ tuần ( Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7,CN)

- Địa điểm làm việc:

Trường Vinschool - Khu đô thị Vinhomes Gardenia Mỹ Đình, Đường Hàm Nghi, Phường Cầu diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

+ Cài đặt, cấu hình phần cứng, phần mềm cho máy tính, điện thoại, mạng của người dùng cuối + Cài đặt mới, cài đặt lại máy tính + Lắp đặt, kết nối và cấu hình các thiết bị ngoại vi (máy in, máy quét, điện...) + Hỗ trợ vận hành các thiết bị dùng chung + Đấu nối/kết nối thiết bị video/âm thanh hội nghị + Các máy chiếu + Bảng điện tử, Tivi + Máy in/máy quét + Phối hợp vận hành và bảo trì các thiết bị phòng IT, tủ rack + Cài đặt/thiết lập cấu hình (phần cứng/phần mềm), bảo trì, thay thế thiết bị switch/router/WiFi và các thiết bị mạng khác + Hỗ trợ, phối hợp khắc phục sự cố khi có thông báo từ người sử dụng, hoặc xác định trong quá trình kiểm tra và bảo trì.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm CNTT một năm trong hỗ trợ PC và khắc phục sự cố, cài

đặt / quản trị máy chủ và thiết lập / bảo trì mạng.

- Có chuyên môn về xử lý sự cố máy tính, mạng, hệ thống, ứng dụng.

- Có kinh nghiệm tốt về hỗ trợ Bộ phận trợ giúp và hoạt động CNTT.

- Có khả năng tự học hỏi các công nghệ mới tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương net theo thỏa thuận (8-15M)

- Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty

- Đào tạo, nâng câp trình độ chuyên môn

- Cơ hội trở thành Nhân viên chính thức của tập đoàn Vingroup.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin