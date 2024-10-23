Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH OCean Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH OCean Capital
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty TNHH OCean Capital

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C+ Office, 28 Thành Thái, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xây dựng ý tưởng thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ, sáng tạo; Thiết kế Banner, Poster, Brochure, Catalogue,... phục vụ cho các kênh truyền thông của công ty như Facebook,... Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.
Xây dựng ý tưởng thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ, sáng tạo;
Thiết kế Banner, Poster, Brochure, Catalogue,... phục vụ cho các kênh truyền thông của công ty như Facebook,...
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế hình ảnh; Chủ động, sáng tạo trong công việc, khiếu thẩm mỹ cao; Ưu tiên sinh viên hoặc ứng viên mới ra trường chuyên ngành thiết kế đồ họa, có kinh nghiệm thiết kế hình ảnh mảng Thời trang là lợi thế.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế hình ảnh;
Chủ động, sáng tạo trong công việc, khiếu thẩm mỹ cao;
Ưu tiên sinh viên hoặc ứng viên mới ra trường chuyên ngành thiết kế đồ họa, có kinh nghiệm thiết kế hình ảnh mảng Thời trang là lợi thế.

Tại Công ty TNHH OCean Capital Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 40k-50k/giờ làm việc; Được đào tạo bài bản, tích lũy nâng cao kiến thức, kinh nghiệm; Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, chủ động sáng tạo.
Thu nhập: 40k-50k/giờ làm việc;
Được đào tạo bài bản, tích lũy nâng cao kiến thức, kinh nghiệm;
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, chủ động sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH OCean Capital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, tòa nhà C+ Office, tổ 28 Thành Thái, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

