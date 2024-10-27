Tuyển Cộng Tác Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 200 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Bắc - Miền Nam - Miền Trung ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chủ động liên hệ, giới thiệu về thông tin chương trình học theo danh sách contacts có sẵn được công ty cấp hàng ngày. - Được đào tạo kĩ năng, nghiệp vụ bài bản khi làm việc. - Tìm kiếm những khách hàng tiềm năng muốn nghe tư vấn thêm về chương trình học. - Xác định nhu cầu khách hàng là còn mong muốn tìm hiểu về chương trình học tiếng anh online cho các con hay không? - Nếu phụ huynh có mong muốn tìm hiểu về chương trình học tiếng anh cho các con thì xin thông tin bao gồm Tên phụ huynh, tên con, lớp của con để chuyển sang bộ phận sale.

Tìm kiếm những khách hàng tiềm năng muốn nghe tư vấn thêm về chương trình học.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuyển CTV là NỮ. - Độ tuổi từ 20- 35 tuổi. - Sắp xếp đủ thời gian để tham gia công việc mỗi ngày ít nhất 4 tiếng ( part time). - Giọng nói lưu loát, dễ nghe; không bị ngọng, vấp, nói lắp. - Đường truyền mạng ổn định. - Chăm chỉ, thật thà, biết lắng nghe và có tính kiên nhẫn. - Có hiểu biết về công nghệ máy tính, điện thoại là một lợi thế. - Bắt buộc có laptop

Tại EDUPIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng:

Full time: 5.500.000đ/26 công (8h/ngày công)

Part time: 2.750.000đ/26 công (4h/ngày công)

- Có thể đăng ký part time linh động theo ca

- Được training cụ thể và đào tạo thường xuyên.

- Được cài đặt phần mềm làm việc zoiper (gọi điện)

- Được làm việc trong môi trường start-up năng động trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại EDUPIA

