Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 432 Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu các từ khóa theo từng chủ đề Luật, lên outline, viết nội dung bài chuẩn SEO, đảm bảo nội dung pháp lý cung cấp là chính xác. Tối ưu nội dung bài viết có sẵn. Đăng bài viết lên website và tối ưu định dạng, hình ảnh,... Kiểm tra lại kiến thức pháp lý trong các bài đã viết Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên. Báo cáo tiến độ công việc được giao cho cấp trên

Nghiên cứu các từ khóa theo từng chủ đề Luật, lên outline, viết nội dung bài chuẩn SEO, đảm bảo nội dung pháp lý cung cấp là chính xác.

Tối ưu nội dung bài viết có sẵn.

Đăng bài viết lên website và tối ưu định dạng, hình ảnh,...

Kiểm tra lại kiến thức pháp lý trong các bài đã viết

Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Báo cáo tiến độ công việc được giao cho cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên hoặc người đi làm đã và đang học chuyên ngành Luật. Nắm rõ kiến thức chuyên môn đúng với ngành học, yêu thích viết lách, nghiên cứu khoa học. Trung thực, nhiệt tình, có khát khao muốn phát triển nghề nghiệp. Trang bị laptop cá nhân

Sinh viên hoặc người đi làm đã và đang học chuyên ngành Luật.

Nắm rõ kiến thức chuyên môn đúng với ngành học, yêu thích viết lách, nghiên cứu khoa học.

Trung thực, nhiệt tình, có khát khao muốn phát triển nghề nghiệp.

Trang bị laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp chi phí theo KPI với mức chi phí dao động khoảng 1.500.000 VNĐ/tháng Được đào tạo bài bản về viết và cách ứng dụng công cụ AI để viết bài chủ đề pháp lý Được làm việc online linh động thời gian Hỗ trợ dấu mộc thực tập và tài liệu liên quan để làm thực tập Được phát triển chuyên môn về lĩnh vực Luật doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật hình sự, Luật dân sự, Luật lao động, Luật đất đai,... và tất cả các lĩnh vực liên quan đến nghề luật Chủ đề bài viết đa dạng, giúp phát triển chuyên môn tốt Nâng cao kỹ năng tư duy mạch lạc, trình bày vấn đề rõ ràng, đúng trọng tâm

Phụ cấp chi phí theo KPI với mức chi phí dao động khoảng 1.500.000 VNĐ/tháng

Được đào tạo bài bản về viết và cách ứng dụng công cụ AI để viết bài chủ đề pháp lý

Được làm việc online linh động thời gian

Hỗ trợ dấu mộc thực tập và tài liệu liên quan để làm thực tập

Được phát triển chuyên môn về lĩnh vực Luật doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật hình sự, Luật dân sự, Luật lao động, Luật đất đai,... và tất cả các lĩnh vực liên quan đến nghề luật

Chủ đề bài viết đa dạng, giúp phát triển chuyên môn tốt

Nâng cao kỹ năng tư duy mạch lạc, trình bày vấn đề rõ ràng, đúng trọng tâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin