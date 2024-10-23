Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC VĨNH PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Nam - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Giới thiệu thông tin sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, theo dõi và hỗ trợ giải đáp các vướng mắc khiếu nại của khách hàng về quá trình sử dụng hoặc hỗ trợ về các vấn đề đơn hàng, chương trình khuyến mãi tại các nhà thuốc, phòng khám, phòng mạch, bệnh viện. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và mở rộng mạng lưới phân phối phát triển kinh doanh ở địa bàn nhận phụ trách. Thực hiện đúng các quy định, yêu cầu của công ty cũng như quản lý trong hoạt động giới thiệu và bán hàng theo chính sách ban hành tại từng thời điểm.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tối thiểu bằng Trung cấp Chuyên ngành: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Dược. Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 01 năm. Yêu cầu độ tuổi: Từ 20 tuổi trở lên Kỹ năng mềm: Giỏi giao tiếp, đối ngoại. Năng động và Sáng Tạo. Trung thực và Thẳng Thắn. Có đam mê kinh doanh, đam mê bán hàng trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC VĨNH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

KHÔNG bị kiểm soát về thời gian, KHÔNG phải làm các loại báo cáo Lương: Có LƯƠNG CỨNG (Thu nhập không giới hạn 10-20tr +++ tùy theo năng lực) Cơ hội để trở thành nhân viên chính thức hưởng chính sách đóng BHXH và các chế độ phúc lợi khác. Được đào tạo liên tục, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC VĨNH PHÚC

