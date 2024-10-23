Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC VĨNH PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC VĨNH PHÚC
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC VĨNH PHÚC

Tư vấn/Phân tích chuyên môn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC VĨNH PHÚC

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Miền Nam

- Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Giới thiệu thông tin sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, theo dõi và hỗ trợ giải đáp các vướng mắc khiếu nại của khách hàng về quá trình sử dụng hoặc hỗ trợ về các vấn đề đơn hàng, chương trình khuyến mãi tại các nhà thuốc, phòng khám, phòng mạch, bệnh viện. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và mở rộng mạng lưới phân phối phát triển kinh doanh ở địa bàn nhận phụ trách. Thực hiện đúng các quy định, yêu cầu của công ty cũng như quản lý trong hoạt động giới thiệu và bán hàng theo chính sách ban hành tại từng thời điểm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC VĨNH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

KHÔNG bị kiểm soát về thời gian, KHÔNG phải làm các loại báo cáo Lương: Có LƯƠNG CỨNG (Thu nhập không giới hạn 10-20tr +++ tùy theo năng lực) Cơ hội để trở thành nhân viên chính thức hưởng chính sách đóng BHXH và các chế độ phúc lợi khác. Được đào tạo liên tục, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC VĨNH PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC VĨNH PHÚC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: SN 688, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

