Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 Tòa Homecity, 177 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Từ 3 Triệu

- Kiểm thử để tìm lỗi (bug) cho các phần mềm bằng tiếng Nhật (web, ứng dụng game trên điện thoại...)

- Viết báo cáo khi phát hiện lỗi (bug) bằng tiếng Nhật

※PTWV là bên kiểm thử thứ 3 nên không test như các công ty phát triển phần mềm (không tiến hành tạo mã lập trình,..) không sử dụng GUI và API.

※PTWV thực hiện kiểm thử các sản phẩm trước khi phát hành ra thị trường bởi các công ty phát triển sản xuất.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm (Sẽ được training bài bản)

※Tuy nhiên sẽ ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm thực tế hoặc đã học khóa cơ bản về test

- Biết sử dụng máy tính (sử dụng được các công cụ office thông thường)

- Năng lực tiếng Nhật N3 trở lên

- Là người cẩn thận, tỉ mỉ , có kỹ năng giao tiếp tốt, tuân thủ thời gian

- Có mong muốn học tiếng Nhật thương mại thông qua nghiệp vụ

GỬI CV BẰNG TIẾNG NHẬT

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Cộng tác viên: Hợp đồng 3 tháng/lần

※ Mỗi lần gia hạn hợp đồng sẽ cân nhắc tăng lương hoặc cân nhắc lên vị trí cao hơn

LƯƠNG: Từ 40.000 VND/giờ (xét theo năng lực và kinh nghiệm)

※ Hỗ trợ gửi xe 5.000/ngày

※ Công ty hỗ trợ cấp dấu thực tập cho các bạn sinh viên

ĐĂC BIỆT: Cứ mỗi ngày làm việc đủ 8 tiếng, bạn sẽ được nhận 50 pit từ công ty. Pit có thể sử dụng tại cửa hàng tiện lợi Matsumoto để trao đổi với các sản phẩm như bánh kẹo, mì tôm, nước giải khát, ... được xách tay từ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.