Tuyển Content Leader thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phối hợp với các bộ phận để sáng tạo nội dung (content), bao gồm cả Content bài viết và Content hình ảnh phù hợp; Sản phẩm kinh doanh: cà phê, bánh trung thu. Phát triển nội dung các kênh online: ad-facebook, shopee, tiktok và biên tập script video clip Hỗ trợ quản lí sàn thương mại điện tử (Shoppee, Lazada, Tiktok) Tìm kiếm, liên hệ và làm việc với mẫu, KOLs, KOC... Lên ý tưởng bài viết, tagline Làm việc chặt chẽ với bộ phận Design, Web, Media để hiểu được những yêu cầu quan trọng, định hướng nội dung và biên tập cho đến khi đạt được mục đích; Biết đổi mới, chia sẻ và suy nghĩ ra các ý tưởng sáng tạo mới về cách cải thiện nội dung; Luôn luôn cập nhật xu hướng mới và những thay đổi trong thị trường marketing; Phối hợp với các bộ phận cung cấp chiến lược content có hiệu quả, lập kế hoạch làm content để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh; Quản lý tất cả các tài nguyên sáng tạo bao gồm các designer, writer, và staff liên quan; Chịu trách nhiệm về các thông tin đã đăng trên tất cả các trang, rà soát thông tin trên Internet để xử lý kịp thời và hoàn thành chỉ tiêu lượt click về trên Internet của Công ty; Lập kế hoạch thời gian cho từng mục công việc thuộc phần việc của mình.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Ưu tiên chuyên ngành Marketing, PR, ngôn ngữ hoặc các ngành có liên quan; Có kinh nghiệm (ít nhất 2 năm); Có khả năng làm việc dưới áp lực cao; Chịu được áp lực theo tiến độ công việc; Linh hoạt, sáng tạo trong công việc; Trung thực, thẳng thắn; Thực hiện tốt, tuân thủ các quy định, quy trình, nội quy làm việc của Công ty; Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 10-15 triệu VNĐ+ Com. Thử việc 90% lương Tiền tăng ca: theo quy định công ty. Thưởng Lễ/Tết, thành tích. Môi trường làm việc năng động, phát triển. Được đào tạo chuyên môn, phát triển nghề nghiệp. Du lịch nghỉ mát hàng năm. Quà tặng sinh nhật, liên hoan.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.