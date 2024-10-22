Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa Mac Plaza, Số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Chịu trách nhiêm quản lý và điều phối 4-10 nhân sự team content để triển khai xây các kênh truyền thông cho khách hàng
Lập kế hoạch làm việc hàng tháng; nghiên cứu thông tin thị trường, ngành hàng, cập nhật và áp dụng vào công việc Phân công, điều phối công việc của team đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc; theo dõi quá trình làm việc và có sự điều chỉnh đảm bảo hiệu quả công việc của cả team Kiểm duyệt sản phẩm của nhân sự trước khi bàn giao cho phận khác và khách hàng Cùng tham gia các buổi họp trao đổi ý tưởng, phương án làm việc với khách hàng Tham gia các buổi làm việc với đối tác, các sự kiện trong ngành với tư cách là đại diện của công ty Xây dựng quy trình làm việc, đào tạo và triển khai áp dụng Hỗ trợ lên ý tưởng content marketing Phối hợp với các phòng ban khác để xử lý công việc Các công việc theo sự phân công của Giám đốc
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành báo chí, marketing, truyền thông, đa phương tiện
Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí teamleader, trưởng phòng; đã quản lý team content từ 3-5 người trở lên
Có kinh nghiệm làm việc với các dự án/ các brand lớn là điểm cộng
Ưu tiên đã làm việc ở công ty agency, các công ty truyền thông giải trí
Có khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường, insight khách hàng
Có khả năng nắm bắt tâm lý
Khả năng thuyết trình và giao tiếp tốt
Có kỹ năng quản lý đội nhóm, tạo động lực
Linh hoạt, nhanh nhẹn
Chịu được áp lực công việc cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO Thì Được Hưởng Những Gì
- Review tăng lương 06 tháng/ lần hoặc theo năng lực xuất sắc
- Làm việc với nhiều nhãn hàng lớn với nhiều dự án thú vị giúp gia tăng thu nhập
- Văn hoá Kaizen: Không ngừng nâng chuẩn về thể chất và kiến thức, văn hóa làm việc trên 1 mặt phẳng - giao tiếp 2 chiều
- Đào tạo linh hoạt với 5 hình thức, 50 khóa học/năm
- Đội ngũ nhân sự trẻ trung, nhiệt huyết, hỗ trợ nhau trong công việc
- Được cung cấp công cụ làm việc, văn phòng tiện nghi 5 sao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
