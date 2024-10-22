Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Marketing/PR/Quảng cáo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa Mac Plaza, Số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chịu trách nhiêm quản lý và điều phối 4-10 nhân sự team content để triển khai xây các kênh truyền thông cho khách hàng
Lập kế hoạch làm việc hàng tháng; nghiên cứu thông tin thị trường, ngành hàng, cập nhật và áp dụng vào công việc Phân công, điều phối công việc của team đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc; theo dõi quá trình làm việc và có sự điều chỉnh đảm bảo hiệu quả công việc của cả team Kiểm duyệt sản phẩm của nhân sự trước khi bàn giao cho phận khác và khách hàng Cùng tham gia các buổi họp trao đổi ý tưởng, phương án làm việc với khách hàng Tham gia các buổi làm việc với đối tác, các sự kiện trong ngành với tư cách là đại diện của công ty Xây dựng quy trình làm việc, đào tạo và triển khai áp dụng Hỗ trợ lên ý tưởng content marketing Phối hợp với các phòng ban khác để xử lý công việc Các công việc theo sự phân công của Giám đốc
Lập kế hoạch làm việc hàng tháng; nghiên cứu thông tin thị trường, ngành hàng, cập nhật và áp dụng vào công việc
Phân công, điều phối công việc của team đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc; theo dõi quá trình làm việc và có sự điều chỉnh đảm bảo hiệu quả công việc của cả team
Kiểm duyệt sản phẩm của nhân sự trước khi bàn giao cho phận khác và khách hàng
Cùng tham gia các buổi họp trao đổi ý tưởng, phương án làm việc với khách hàng
Tham gia các buổi làm việc với đối tác, các sự kiện trong ngành với tư cách là đại diện của công ty
Xây dựng quy trình làm việc, đào tạo và triển khai áp dụng
Hỗ trợ lên ý tưởng content marketing
Phối hợp với các phòng ban khác để xử lý công việc
Các công việc theo sự phân công của Giám đốc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành báo chí, marketing, truyền thông, đa phương tiện Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí teamleader, trưởng phòng; đã quản lý team content từ 3-5 người trở lên Có kinh nghiệm làm việc với các dự án/ các brand lớn là điểm cộng Ưu tiên đã làm việc ở công ty agency, các công ty truyền thông giải trí Có khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường, insight khách hàng Có khả năng nắm bắt tâm lý Khả năng thuyết trình và giao tiếp tốt Có kỹ năng quản lý đội nhóm, tạo động lực Linh hoạt, nhanh nhẹn Chịu được áp lực công việc cao.
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành báo chí, marketing, truyền thông, đa phương tiện
Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí teamleader, trưởng phòng; đã quản lý team content từ 3-5 người trở lên
Có kinh nghiệm làm việc với các dự án/ các brand lớn là điểm cộng
Ưu tiên đã làm việc ở công ty agency, các công ty truyền thông giải trí
Có khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường, insight khách hàng
Có khả năng nắm bắt tâm lý
Khả năng thuyết trình và giao tiếp tốt
Có kỹ năng quản lý đội nhóm, tạo động lực
Linh hoạt, nhanh nhẹn
Chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 15 – 20 triệu + Thưởng + Phụ cấp, Thu nhập 20 – 30 triệu
- Review tăng lương 06 tháng/ lần hoặc theo năng lực xuất sắc
- Làm việc với nhiều nhãn hàng lớn với nhiều dự án thú vị giúp gia tăng thu nhập
- Văn hoá Kaizen: Không ngừng nâng chuẩn về thể chất và kiến thức, văn hóa làm việc trên 1 mặt phẳng - giao tiếp 2 chiều
- Đào tạo linh hoạt với 5 hình thức, 50 khóa học/năm
- Đội ngũ nhân sự trẻ trung, nhiệt huyết, hỗ trợ nhau trong công việc
- Được cung cấp công cụ làm việc, văn phòng tiện nghi 5 sao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 TTTM MAC Plaza, số 10 Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-content-leader-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job220159
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 104 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 194 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Thu hồi nợ Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 42 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH ZTO BẮC TỪ LIÊM HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH ZTO BẮC TỪ LIÊM HÀ NỘI
10 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Mazda Láng Hạ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu Mazda Láng Hạ
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Phần mềm và Dịch vụ công nghệ STS làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty TNHH Phần mềm và Dịch vụ công nghệ STS
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN ANNALINK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ANNALINK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Tới 700 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH GITS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 27 Triệu CÔNG TY TNHH GITS
Tới 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AMM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AMM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 360 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 360
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUE BELT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUE BELT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH ZTO BẮC TỪ LIÊM HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH ZTO BẮC TỪ LIÊM HÀ NỘI
10 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD SonatGame Studio
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất Công ty TNHH ô tô Việt Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH ô tô Việt Hải
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK
1 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Công nghệ Thông tin TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company
800 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tài chính Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD SonatGame Studio
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần phần mềm diệt virus Bkav làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty cổ phần phần mềm diệt virus Bkav
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm