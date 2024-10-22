Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM
- Hà Nội: 226 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Hỗ trợ và phối hợp cùng team trong việc thực hiện các chiến dịch marketing trên các kênh: Facebook, Tiktok, Website...
Lên kế hoạch, sáng tạo, thực hiện, viết và theo dõi những nội dung online: báo chí, fanpages, kịch bản TikTok, kịch bản Youtube, kịch bản Seeding...
Đưa ra và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu của công ty.
Thực hiện các công việc liên quan do quản lý yêu cầu.
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng xác định insight & nắm bắt xu hướng tốt. Chưa có KN sẽ được đào tạo
Có khả năng thiết kế hình ảnh, video và biết sử dụng các phần mềm thiết kế là một lợi thế
Sử dụng hiệu quả các kênh social media (Facebook, Instagram,Tiktok,...)
Tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, thích nghi tốt với môi trường năng động, đòi hỏi tốc độ nhanh
Sử dụng tốt kỹ năng tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương phụ cấp cho TTS - Thỏa thuận theo năng lực
Hỗ trợ lấy dấu thực tập doanh nghiệp. hỗ trợ nghỉ một số buổi để các bạn làm Khóa luận/đồ án tốt nghiệp
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Được đào tạo bài bản chuyên nghiệp cả kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn về Content Marketing, triển khai thực tế Dự án
Được tuyển dụng chính thức nếu đáp ứng được yêu cầu công việc
Các bạn thực tập Part-time phải đảm bảo tối thiểu 22h/tuần và 4h/ buổi.
Địa điểm làm việc: Thanh Xuân, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
