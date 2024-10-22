Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 226 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Hỗ trợ và phối hợp cùng team trong việc thực hiện các chiến dịch marketing trên các kênh: Facebook, Tiktok, Website... Lên kế hoạch, sáng tạo, thực hiện, viết và theo dõi những nội dung online: báo chí, fanpages, kịch bản TikTok, kịch bản Youtube, kịch bản Seeding... Đưa ra và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu của công ty. Thực hiện các công việc liên quan do quản lý yêu cầu.

Hỗ trợ và phối hợp cùng team trong việc thực hiện các chiến dịch marketing trên các kênh: Facebook, Tiktok, Website...

Lên kế hoạch, sáng tạo, thực hiện, viết và theo dõi những nội dung online: báo chí, fanpages, kịch bản TikTok, kịch bản Youtube, kịch bản Seeding...

Đưa ra và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu của công ty.

Thực hiện các công việc liên quan do quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng xác định insight & nắm bắt xu hướng tốt. Chưa có KN sẽ được đào tạo Có khả năng thiết kế hình ảnh, video và biết sử dụng các phần mềm thiết kế là một lợi thế Sử dụng hiệu quả các kênh social media (Facebook, Instagram,Tiktok,...) Tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, thích nghi tốt với môi trường năng động, đòi hỏi tốc độ nhanh Sử dụng tốt kỹ năng tin học văn phòng

Khả năng xác định insight & nắm bắt xu hướng tốt. Chưa có KN sẽ được đào tạo

Có khả năng thiết kế hình ảnh, video và biết sử dụng các phần mềm thiết kế là một lợi thế

Sử dụng hiệu quả các kênh social media (Facebook, Instagram,Tiktok,...)

Tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, thích nghi tốt với môi trường năng động, đòi hỏi tốc độ nhanh

Sử dụng tốt kỹ năng tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương phụ cấp cho TTS - Thỏa thuận theo năng lực Hỗ trợ lấy dấu thực tập doanh nghiệp. hỗ trợ nghỉ một số buổi để các bạn làm Khóa luận/đồ án tốt nghiệp Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp Được đào tạo bài bản chuyên nghiệp cả kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn về Content Marketing, triển khai thực tế Dự án Được tuyển dụng chính thức nếu đáp ứng được yêu cầu công việc Các bạn thực tập Part-time phải đảm bảo tối thiểu 22h/tuần và 4h/ buổi. Địa điểm làm việc: Thanh Xuân, Hà Nội

Lương phụ cấp cho TTS - Thỏa thuận theo năng lực

Hỗ trợ lấy dấu thực tập doanh nghiệp. hỗ trợ nghỉ một số buổi để các bạn làm Khóa luận/đồ án tốt nghiệp

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Được đào tạo bài bản chuyên nghiệp cả kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn về Content Marketing, triển khai thực tế Dự án

Được tuyển dụng chính thức nếu đáp ứng được yêu cầu công việc

Các bạn thực tập Part-time phải đảm bảo tối thiểu 22h/tuần và 4h/ buổi.

Địa điểm làm việc: Thanh Xuân, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin