Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Asuva - Số 9A - Thanh Liệt - Thanh Trì, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Lĩnh vực hoạt động : Dịch vụ Thuế, Lương hưu và Vé máy bay dành cho người nước ngoài tại Nhật Bản. Xây dựng kế hoạch đảm bảo chỉ tiêu, phát triển hệ thống các kênh social (nền tảng chủ yếu là Facebook, Tiktok, Website).

Lên kế hoạch, định hướng, thực thi các video, hình ảnh phục vụ cho việc làm truyền thông thương hiệu và phục vụ chạy ads. Quản lý hoạt động tổng thể công việc của Team và chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm Phân bổ, đốc thúc và sắp xếp phân công công việc cho các thành viên để bảo đảm chất lượng và tiến độ công việc

Lên kế hoạch, định hướng, thực thi các video, hình ảnh phục vụ cho việc làm truyền thông thương hiệu và phục vụ chạy ads.

Quản lý hoạt động tổng thể công việc của Team và chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm

Phân bổ, đốc thúc và sắp xếp phân công công việc cho các thành viên để bảo đảm chất lượng và tiến độ công việc

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành: Truyền thông báo chí, Marketing, quan hệ công chúng ... hoặc các chuyên ngành liên quan. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí Leader Branding/ Leader Truyền thông hoặc các vị trí tương đương. Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Trình độ: Tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành: Truyền thông báo chí, Marketing, quan hệ công chúng ... hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí Leader Branding/ Leader Truyền thông hoặc các vị trí tương đương.

tối thiểu 1 năm

Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Thưởng KPI + Thưởng hiệu quả công việc. Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương. Thưởng theo kết quả công việc. Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, đóng BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định công ty. Du lịch, team building, liên hoan, tất niên... hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ... Môi trường làm việc nhiều người trẻ,đa quốc gia, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Lương cứng + Thưởng KPI + Thưởng hiệu quả công việc.

Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương.

Thưởng theo kết quả công việc.

Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, đóng BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định công ty.

Du lịch, team building, liên hoan, tất niên... hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...

Môi trường làm việc nhiều người trẻ,đa quốc gia, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin