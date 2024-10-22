Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM
- Hà Nội: Tòa nhà Starcity, Số 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Lên kế hoạch, chiến lược, đóng góp ý tưởng cùng team triển khai các chiến dịch marketing
Theo dõi chiến dịch Marketing để đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra
Viết nội dung và thiết kế các ấn phẩm cho các sản phẩm dịch vụ của công ty trên các kênh truyền thông xã hội của công ty
Triển khai các hoạt động quảng bá nội dung, hỗ trợ vận hành, vận hành hiệu quả các kênh quảng cáo (fanpage, group,...)
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành liên quan ưu tiên chuyên ngàng Marketing, báo chí...
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Marketing ưu tiên có kinh nghiệm làm công ty mảng giáo dục
Có khả năng viết bài chuẩn SEO, ý tưởng sáng tạo.
Biết sử dụng cơ bản: Photoshop, AI... là một lợi thế.
Chủ động, linh hoạt và nhạy bén trong xử lý vấn đề, tư duy sáng tạo trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp teamwork tốt.
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 7-10tr/tháng +thưởng
Được đào tạo nội bộ và các khóa học marketing miễn phí bởi CEO
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, hướng tới hiệu quả công việc
Cơ chế thăng tiến rõ ràng
Chính sách thi đua khen thưởng hàng tháng, hàng quý
Chế độ tăng lương hấp dẫn: Được review ngay khi bạn là một nhân viên xuất sắc mà không cần chờ tới kỳ checkpoint.
Được tổ chức sinh nhật, được tặng quà theo cơ chế công ty.
Chương trình teambuilding được tổ chức thường niên.
Hoạt động ngoại khóa thường xuyên cho nhân viên: Chương trình giao lưu ca nhạc, bóng đá, cầu lông, chơi game...
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước
Nghỉ phép 12 ngày/ năm.
Chế độ du lịch: 1 năm/ 1 lần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
