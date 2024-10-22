Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Starcity, Số 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Lên kế hoạch, chiến lược, đóng góp ý tưởng cùng team triển khai các chiến dịch marketing Theo dõi chiến dịch Marketing để đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra Viết nội dung và thiết kế các ấn phẩm cho các sản phẩm dịch vụ của công ty trên các kênh truyền thông xã hội của công ty Triển khai các hoạt động quảng bá nội dung, hỗ trợ vận hành, vận hành hiệu quả các kênh quảng cáo (fanpage, group,...) Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Lên kế hoạch, chiến lược, đóng góp ý tưởng cùng team triển khai các chiến dịch marketing

Theo dõi chiến dịch Marketing để đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra

Viết nội dung và thiết kế các ấn phẩm cho các sản phẩm dịch vụ của công ty trên các kênh truyền thông xã hội của công ty

Triển khai các hoạt động quảng bá nội dung, hỗ trợ vận hành, vận hành hiệu quả các kênh quảng cáo (fanpage, group,...)

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành liên quan ưu tiên chuyên ngàng Marketing, báo chí... Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Marketing ưu tiên có kinh nghiệm làm công ty mảng giáo dục Có khả năng viết bài chuẩn SEO, ý tưởng sáng tạo. Biết sử dụng cơ bản: Photoshop, AI... là một lợi thế. Chủ động, linh hoạt và nhạy bén trong xử lý vấn đề, tư duy sáng tạo trong công việc. Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp teamwork tốt. Có laptop cá nhân

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành liên quan ưu tiên chuyên ngàng Marketing, báo chí...

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Marketing ưu tiên có kinh nghiệm làm công ty mảng giáo dục

Có khả năng viết bài chuẩn SEO, ý tưởng sáng tạo.

Biết sử dụng cơ bản: Photoshop, AI... là một lợi thế.

Chủ động, linh hoạt và nhạy bén trong xử lý vấn đề, tư duy sáng tạo trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp teamwork tốt.

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 7-10tr/tháng +thưởng Được đào tạo nội bộ và các khóa học marketing miễn phí bởi CEO Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, hướng tới hiệu quả công việc Cơ chế thăng tiến rõ ràng Chính sách thi đua khen thưởng hàng tháng, hàng quý Chế độ tăng lương hấp dẫn: Được review ngay khi bạn là một nhân viên xuất sắc mà không cần chờ tới kỳ checkpoint. Được tổ chức sinh nhật, được tặng quà theo cơ chế công ty. Chương trình teambuilding được tổ chức thường niên. Hoạt động ngoại khóa thường xuyên cho nhân viên: Chương trình giao lưu ca nhạc, bóng đá, cầu lông, chơi game... Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước Nghỉ phép 12 ngày/ năm. Chế độ du lịch: 1 năm/ 1 lần.

Lương từ 7-10tr/tháng +thưởng

Được đào tạo nội bộ và các khóa học marketing miễn phí bởi CEO

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, hướng tới hiệu quả công việc

Cơ chế thăng tiến rõ ràng

Chính sách thi đua khen thưởng hàng tháng, hàng quý

Chế độ tăng lương hấp dẫn: Được review ngay khi bạn là một nhân viên xuất sắc mà không cần chờ tới kỳ checkpoint.

Được tổ chức sinh nhật, được tặng quà theo cơ chế công ty.

Chương trình teambuilding được tổ chức thường niên.

Hoạt động ngoại khóa thường xuyên cho nhân viên: Chương trình giao lưu ca nhạc, bóng đá, cầu lông, chơi game...

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước

Nghỉ phép 12 ngày/ năm.

Chế độ du lịch: 1 năm/ 1 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin