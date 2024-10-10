Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo HỘ KINH DOANH NAVA STORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 270 Linh Trung, Linh Trung, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên kế hoạch và thực thi các ý tưởng nội dung để thúc đẩy mức độ nhận diện thương hiệu. Xây dựng và quản lý nội dung, thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh và video đăng tải trên website, blog, fanpage của công ty, kịch bản video, v.v. Chỉnh sửa, hiệu chỉnh, và tối ưu nội dung theo chuẩn SEO. Lên lịch đăng bài và quản lý, giám sát nội dung trên các kênh truyền thông xã hội, đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn Nghiên cứu, nắm bắt xu hướng của ngành, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và sở thích của khách hành để đưa ra ý tưởng mới Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiện đang theo học hoặc tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan. Có kinh nghiệm tối thiếu 6 tháng – 1 năm làm về content marketing, social marketing, viết bài quảng cáo,... Có hiểu biết và tư duy làm content marketing, đặc biệt lĩnh vực kỹ thuật máy tính là lợi thế Yêu thích công việc sáng tạo nội dung Biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa và thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, v.v. là một lợi thế. Kỹ năng viết content chuẩn SEO và am hiểu việc tối ưu nội dung trên website. Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, và ham học hỏi

Tại HỘ KINH DOANH NAVA STORE Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường thân thiện, ổn định Tham gia các hoạt động sinh nhật, teambuilding Mức lương: 8 triệu + thưởng theo doanh thu hàng tháng + bao cơm trưa tại nơi làm việc Cung cấp thiết bị làm việc Thưởng hiệu suất tùy thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Thứ 7 work from home

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NAVA STORE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin