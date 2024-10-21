Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ Phần Chế tạo thiết bị điện OMEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 38 Bà Triệu, phường Tràng Tiền, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Bạn xây dựng kế hoạch, quản lý & triển khai nội dung (bao gồm viết content trình bày nội dung và ý tưởng về hình ảnh) trên các kênh truyền thông kênh Social Media & website . Sáng tạo nội dung : Bạn sẽ Sản xuất bài viết và quản trị các trang Facebook & Website của công ty. Biên soạn nội dung và viết lời quảng cáo cho các chiến dịch marketing, phù hợp với từng thông điệp và đối tượng khách hàng hướng tới. Bạn tìm hiểu, nghiên cứu thị hiếu khách hàng, Nghiên cứu trends, bắt trends từ đó đóng góp ý tưởng, xây dựng định hướng nội dung Fanpage, website. Ngoài ra, bạn có cơ hội tham gia vào quá trình nghiên cứu và triển khai kế hoạch truyền thông ra mắt các sản phẩm mới. Bạn hoàn thành các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Leader.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu có trên 1 năm Kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển nội dung & quản trị Fanpage. Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Báo Chí, Truyền Thông, Nghiên Cứu Thị Trường, ...... Chủ động trong công việc, tuân thủ deadline, có trách nhiệm làm việc nhóm và tinh thần học hỏi cao. Sáng tạo, năng nổ và bắt trend tốt. Yêu thích và có kỹ năng viết lách.

Tại Công ty Cổ Phần Chế tạo thiết bị điện OMEGA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cứng Hấp Dẫn: 9.000.000đ - 11.000.000đ/tháng. Review lương thưởng hằng năm, lương tăng đều và ổn định. Môi trường làm việc GEN Z trẻ trung, năng động, tôn trọng cá tính và màu sắc riêng của mỗi cá nhân. Có không gian để SAI và SỬA sai. Phúc lợi chuẩn chỉ: Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. Được đóng BHXH, BHYT. Đào tạo chuyên môn: Bạn sẽ được đào tạo về chuyên môn và tác phong làm việc, giúp bạn phát triển về tư duy về Marketing và năng lực Content. Trang thiết bị hiện đại: Bạn được trang bị studio và thiết bị quay chụp hiện đại, giúp bạn hoàn thành tốt nhất công việc được giao. Ưu đãi độc quyền: Bạn sẽ được hỗ trợ ưu đãi đặc biệt khi mua sản phẩm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chế tạo thiết bị điện OMEGA

