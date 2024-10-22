Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông 24h làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20LK4, 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Mô tả công việc

1. Sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản video

+ Nghiên cứu đối thủ và tìm kiếm Insight khách hàng, tìm ý tưởng, sáng tạo nội dung bài đăng, xây dựng kịch bản video cho Fanpage.

+ Nghiên cứu trends, bắt trends trên TikTok và các nền tảng khác như Facebook, Douyin, Youtube,...sáng tạo và ứng dụng trends sáng tạo phù hợp với thương hiệu.

2. Quản lý kênh truyền thông phụ trách: Xây dựng và quản lý kế hoạch nội dung truyền thông xã hội (Facebook) và nội dung quảng cáo.

3. Phối hợp, đóng góp ý kiến và báo cáo

+ Trực tiếp thiết kế hình ảnh và phối hợp với bộ phận sản xuất video để đảm bảo ảnh/video đạt chất lượng yêu cầu theo kế hoạch các kênh mạng xã hội.

+ Xử lý các công việc phát sinh theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

+ Có trách nhiệm đóng góp ý kiến để phát triển.

+ Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định; khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức

+ Tốt nghiệp CĐ, ĐH tất cả các chuyên ngành. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing.

+ Có kinh nghiệm tối thiểu từ 06 tháng tại vị trí Content Fanpage, có kinh nghiệm lên kịch bản Video, hiểu về cách vận hành của nền tảng Facebook.

+ Có kinh nghiệm quản lý các kênh Social Media là một lợi thế, chưa có sẽ được đào tạo.

2. Kỹ năng, năng lực

+ Kỹ năng viết tốt, cẩn thận, tỉ mỉ. Đam mê, yêu thích Content với khả năng sáng tạo tốt.

+ Kỹ năng tin học văn phòng.

+ Kỹ năng làm việc đội nhóm.

3. Phẩm chất, thái độ

+ Trung thực, năng động. Có tinh thần trách nhiệm cao.

+ Chịu được áp lực công việc, khả năng thích ứng cao.

+ Bắt nhịp nhanh với công việc, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.

+ Có khả năng hòa nhập rộng rãi.

4. Yêu cầu khác

+ Độ tuổi dưới 30 và có laptop

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông 24h Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc cùng mentor có kinh nghiệm trong ngành

- Được hỗ trợ BHXH vào lương sau 2 tháng thử việc

-

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, sếp tâm lý

- Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13, sinh nhật

- Du lịch, team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông 24h

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin