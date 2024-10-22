Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THÚ Y TROPICPET làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 271 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, viết bài, quản lý nội dung trên các kênh truyền thông mạng xã hội, website,... Lên ý tưởng và kịch bản cho video, phối hợp với bộ phận Media sản xuất và đăng tải nội dung. Tham gia lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo, truyền thông. Viết bài chuẩn SEO theo từ khóa có sẵn, tối ưu nội dung trên các công cụ tìm kiếm. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng viết lách tốt, sáng tạo nội dung liên quan đến kiến thức thú y và chăm sóc thú cưng. Biết sử dụng các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustration, Canva, Capcut... là lợi thế Ưu tiên tốt nghiệp các ngành Thú y, Chăn nuôi hoặc có kiến thức về thú y, chăm sóc thú cưng. Kỹ năng làm việc nhóm, sáng tạo và trách nhiệm trong công việc. Đam mê công việc viết lách, sáng tạo nội dung và yêu thích động vật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÚ Y TROPICPET Thì Được Hưởng Những Gì

Thanh toán sòng phẳng lương thưởng hàng tháng, không chậm hay nợ lương. Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cho người lao động: phép năm, thưởng lễ tết, chế độ BHXH, BHYT, thai sản... Môi trường chuyên nghiệp, ổn định, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện. Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÚ Y TROPICPET

