Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, khảo sát và phân tích thị người dùng, thị trường NFT và Crypto nói chung Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing và xây dựng cộng đồng cho dự án Lên ý tưởng triển khai content cho kênh Twitter Phân tích và đánh giá dữ liệu, chỉ số hiệu suất của chiến dịch và cộng đồng dự án Tham gia đề xuất ý tưởng và xây dựng chiến lược cùng team marketing

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể xây dựng content và xây dựng cộng đồng, có niềm đam mê đối với Cryptocurrency là điểm cộng Nắm bắt được bối cảnh chung của crypto, NFT và DeFi trong 6+ tháng qua là điểm cộng. Có tầm nhìn chiến lược từ trên xuống về cách thiết lập và đạt được các mục tiêu marketing. Ưu tiên các bạn có 6+ tháng kinh nghiệm trong crypto marketing Có hiểu biết chung về Defi, Gamefi và NFT là điểm cộng Có thể xây dựng content, cộng đồng Twitter Có thể giao tiếp với đối tác, khách hàng Có khả năng tiếng anh tốt Có khả năng sáng tạo content Có khả năng design (PLUS) Có khả năng sáng tạo meme (PLUS)

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương NET thỏa thuận theo năng lực Tổng thu nhập hấp dẫn lên đến 15 tháng lương/năm cùng nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác (thưởng nhân viên xuất sắc, thưởng Quý, thưởng Dự Án, thưởng nóng, thưởng Lễ, Tết, thưởng Performance...). Review lương 2 lần/năm, chế độ nâng lương linh hoạt theo vị trí và hiệu suất công việc. Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật (BHXH, BHYT, các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép, thai sản...). Các chính sách hiếu, hỷ, nghỉ phép 12 ngày/năm, 2 năm làm việc cộng thêm 1 ngày phép Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu của Việt Nam, chế độ chăm sóc sức khỏe toàn phần của Bảo Việt HealthCare Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội tiếp cận các công nghệ, kiến thức mới và làm việc cùng các chuyên gia nhiều kinh nghiệm Được Mentor đào tạo bài bản, chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ năng mềm trước khi vào công việc cụ thể Môi trường trẻ trung năng động, đồng nghiệp thân thiện; Du lịch và teambuilding hàng năm Các sự kiện nội bộ đa dạng: Tiệc sinh nhật CBNV hàng tháng: Happy Friday Hoạt động mừng ngày thành lập công ty và các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi 1/6... Giải bóng đá, giải đấu game và hoạt động tình nguyện thường niên Được cung cấp phương tiện làm việc hiện đại máy tính cấu hình cao... Có chỗ gửi xe miễn phí, có pantry tủ lạnh, lò vi sóng, máy pha cafe, cafe miễn phí,.... Thời gian làm việc từ 8h30 – 17h30 (nghỉ trưa 1 tiếng) từ T2 đến T6, nghỉ thứ 7, chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)

