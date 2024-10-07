Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC
- Hồ Chí Minh: C4
- C8 Bửu Long, Quận 10
Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch kịch bản video theo tuần, tháng
Triển khai ra kịch bản quay và kịch bản chi tiết cho video trên các nền tảng Facebook, Youtube, Tiktok
Follow theo công việc tại hiện trường để đảm bảo kịch bản được thực hiện đúng
Khai thác tâm lý, xây dựng câu chuyện của khách hàng làm tư liệu
Làm việc với các KOLs, KOC để hợp tác sử dụng hình ảnh truyền thông
Hỗ trợ quản lý nghiên cứu đối thủ, phân tích insight khách hàng, sản phẩm, dịch vụ, phục vụ cho việc lập kế hoạch truyền thông và triển khai nội dung tốt nhất;
Tìm hiểu, nghiên cứu thị hiếu khách hàng; Nghiên cứu trends, bắt trends.
Giám sát quá trình hậu kỳ, chỉnh sửa clip; kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm cuối cùng với các Video phụ trách.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, đã từng làm > 1 năm trong lĩnh vực Spa, thẩm mỹ, mỹ phẩm
Kỹ năng viết content, lên kịch bản video cho mạng xã hội, chỉnh sửa ảnh, video để đăng bài cũng như phục vụ dữ liệu cho các kênh Marketing khác
Có hiểu biết về Digital Marketing
Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập tốt, có khả năng chịu áp lực công việc cao về doanh số, thời gian.
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng hiệu quả công việc
Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả kinh doanh
Nghỉ phép năm và BHXH theo đúng luật lao động
Tham gia các hoạt động nội bộ, team buiding định kỳ của công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng, cơ sở vật chất đầy đủ, máy massage cho nhân viên,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
