Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: C4 - C8 Bửu Long, Quận 10

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch kịch bản video theo tuần, tháng Triển khai ra kịch bản quay và kịch bản chi tiết cho video trên các nền tảng Facebook, Youtube, Tiktok Follow theo công việc tại hiện trường để đảm bảo kịch bản được thực hiện đúng Khai thác tâm lý, xây dựng câu chuyện của khách hàng làm tư liệu Làm việc với các KOLs, KOC để hợp tác sử dụng hình ảnh truyền thông Hỗ trợ quản lý nghiên cứu đối thủ, phân tích insight khách hàng, sản phẩm, dịch vụ, phục vụ cho việc lập kế hoạch truyền thông và triển khai nội dung tốt nhất; Tìm hiểu, nghiên cứu thị hiếu khách hàng; Nghiên cứu trends, bắt trends. Giám sát quá trình hậu kỳ, chỉnh sửa clip; kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm cuối cùng với các Video phụ trách.

Lập kế hoạch kịch bản video theo tuần, tháng

Triển khai ra kịch bản quay và kịch bản chi tiết cho video trên các nền tảng Facebook, Youtube, Tiktok

Follow theo công việc tại hiện trường để đảm bảo kịch bản được thực hiện đúng

Khai thác tâm lý, xây dựng câu chuyện của khách hàng làm tư liệu

Làm việc với các KOLs, KOC để hợp tác sử dụng hình ảnh truyền thông

Hỗ trợ quản lý nghiên cứu đối thủ, phân tích insight khách hàng, sản phẩm, dịch vụ, phục vụ cho việc lập kế hoạch truyền thông và triển khai nội dung tốt nhất;

Tìm hiểu, nghiên cứu thị hiếu khách hàng; Nghiên cứu trends, bắt trends.

Giám sát quá trình hậu kỳ, chỉnh sửa clip; kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm cuối cùng với các Video phụ trách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, đã từng làm > 1 năm trong lĩnh vực Spa, thẩm mỹ, mỹ phẩm Kỹ năng viết content, lên kịch bản video cho mạng xã hội, chỉnh sửa ảnh, video để đăng bài cũng như phục vụ dữ liệu cho các kênh Marketing khác Có hiểu biết về Digital Marketing Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập tốt, có khả năng chịu áp lực công việc cao về doanh số, thời gian.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, đã từng làm > 1 năm trong lĩnh vực Spa, thẩm mỹ, mỹ phẩm

Kỹ năng viết content, lên kịch bản video cho mạng xã hội, chỉnh sửa ảnh, video để đăng bài cũng như phục vụ dữ liệu cho các kênh Marketing khác

Có hiểu biết về Digital Marketing

Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập tốt, có khả năng chịu áp lực công việc cao về doanh số, thời gian.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng hiệu quả công việc Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả kinh doanh Nghỉ phép năm và BHXH theo đúng luật lao động Tham gia các hoạt động nội bộ, team buiding định kỳ của công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng, cơ sở vật chất đầy đủ, máy massage cho nhân viên,...

Thu nhập hấp dẫn gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng hiệu quả công việc

Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả kinh doanh

Nghỉ phép năm và BHXH theo đúng luật lao động

Tham gia các hoạt động nội bộ, team buiding định kỳ của công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng, cơ sở vật chất đầy đủ, máy massage cho nhân viên,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin