Tuyển Content Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 103 Hoàng Trọng Mậu, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sáng tạo, lên kế hoạch, triển khai nội dung (bài PR, bài chuẩn SEO), sản phẩm và đăng tải lên trên các kênh truyền thông online (website, các kênh mạng xã hội), offline, in ấn sản phẩm/ dịch vụ của công ty. - Viết kịch bản, thực hiện video marketing, shorts video đơn giản

- Hỗ trợ quản lý nghiên cứu đối thủ, phân tích insight khách hàng, sản phẩm, dịch vụ, phục vụ cho triển khai nội dung tốt nhất;

- Tìm hiểu, nghiên cứu thị hiếu khách hàng; nắm bắt nhu cầu và xu hướng của khách hàng để phát triển chủ đề, nội dung mới phù hợp.

- Tham gia vào quá trình lên ý tưởng và xây dựng kế hoạch marketing cùng team. - Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có kĩ năng viết và sáng tạo nội dung theo trend cho các nền tảng mạng xã hội của công ty

2. Có tư duy chiến lược và xây dựng được Plan content dài hạn cho công ty

3. Có kĩ năng sử dụng các ứng dụng quay dựng (Capcut), chỉnh sửa hình ảnh (Canva)

4. Hiểu về SEO và các công cụ nội dung số

5. Giao tiếp tốt và có kĩ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao 6. Có chơi thể thao và có quan tâm về dinh dưỡng tập luyện

Tại CÔNG TY TNHH BRODUCERS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BRODUCERS

