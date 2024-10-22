Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CLICK MEDIA & SEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 214/5a Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với bộ phận SEO thực hiện phân tích, nghiên cứu - gom - nhóm - lên thứ tự ưu tiên từ khóa sẽ triển khai cho dự án;

Thực hiện Outline Content theo chiến lược content và mục tiêu dự án mà Content Leader phân công;

Phối hợp Content Leader triển khai các content trong website Asset giúp tăng tỉ lệ chuyển đổi, gồm: About us, giới thiệu CEO, các thành tố trong website giúp tăng tỉ lệ chuyển đổi.

Thực hiện việc Audit Content website định kỳ hàng quý và đưa cho quản lý cấp trên các vấn đề phát sinh, phương án thực thi.

Đặt bài và review – đảm bảo tiến độ và chất lượng triển khai của đội ngũ cộng tác viên content bên ngoài.

Chịu trách nhiệm cho việc phát triển và thực thi thành công cho dự án SEO với sự hỗ trợ của quản lý.

Chịu trách nhiệm đề xuất ý tưởng truyền thông (Digital/offline,...) như bài viết, idea video/hình ảnh...

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital marketing.

Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của công ty hoặc đối tác (nội dung tin tức trên website, mạng xã hội, nội dung PR, nội dung seeding...). Mở rộng các kênh cần khai thác.

Luôn cập nhật kiến thức để có thể phát triển khả năng về Content.

Hoàn thành các công việc liên quan được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từng viết mảng sức khoẻ, giới tính, thực phẩm chức năng là một lợi thế

Có khả năng viết lách, tinh thần học hỏi, thái độ làm việc tích cực;

Ưu tiên biết sử dụng photoshop cơ bản hoặc các phần mềm edit, thiết kế hình ảnh, video...

Có khả năng tư duy, sáng tạo, có tinh thần cầu tiến, tự học, chủ động trong công việc;

Khả năng làm việc độc lập và làm việc với máy tính tốt;

Tỉ mỉ, chịu khó, khả năng chịu áp lực cao;

Năng động, hòa đồng và có kĩ năng làm việc nhóm tốt;

Có laptop riêng.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CLICK MEDIA & SEO Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp lương 100.000VND/1 ngày

Thưởng lễ, Tết và các khoản khác theo quy định của công ty

Tham dự Company Trip hàng năm

Tham dự team building hàng năm

Vui chơi, họp nhóm mỗi tháng/tuần

Tham gia các buổi liên hoan, hoạt động giải trí, ngày lễ, ngày tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CLICK MEDIA & SEO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin