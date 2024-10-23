Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lên ý tưởng, xây dựng và quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage.

- Phối hợp với MKT team để lên kế hoạch nội dung chi tiết cho từng campaign của công ty.

- Tối ưu hóa hiệu quả về mặt nội dung của các chiến dịch marketing thường xuyên và liên tục.

- Phối hợp cùng các bộ phận liên quan, thực hiện các công việc khác theo sự phân công phù hợp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có đam mê và kỹ năng viết lách; Có khả năng sáng tạo và cập nhật kịp thời các xu hướng thị trường

- Chăm chỉ năng động ham học hỏi, chủ động trong công việc.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực spa thẩm mỹ hoặc có kiến thức nền tảng tốt về content marketing

Tại Công ty TNHH Zei Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực: (LC: 9-13tr + Thưởng tháng + Phụ cấp)

- Được làm việc trong môi trường trẻ năng động.

- Được tham gia đào tạo nâng cao các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng review, livestream, viết content; tư duy làm content marketing...

- Được trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp mới nhất theo cơ chế ưu đãi đặc biệt dành cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zei Group

