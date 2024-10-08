Tuyển Content SEO thu nhập 4.5 - 6 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 145 Trương Định, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

- Research, lên ý tưởng nội dung, hình ảnh theo chiến lược SEO của đội ngũ SEO.

- Có khả năng lên outline bài viết theo chủ đề được giao

- Viết bài theo Outline được giao phó

- Phối hợp các đội ngũ outsource content bên ngoài để thực thi triển khai, review nội dung để đảm bảo content cho khách hàng.

- Tối ưu bài viết content sau khi hoàn thiện từ đội ngũ outsource giúp cho chuẩn SEO hơn với tiêu chuẩn của cty và khiến hay hơn.

- Hoàn thành các công việc liên quan được cấp trên giao phó.

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi: Trên 19 tuổi

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên (hoặc sinh viên làm thêm)

- Ưu tiên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, văn hoá, báo chí, truyền thông, marketing là lợi thế.

- Có kinh nghiệm viết content >= 1 năm.

- Có kinh nghiệm làm ở vị trí content / biên tập các ngành công nghệ/marketing/kinh doanh/sáng tạo/SEO/MMO/E-commerce là một lợi thế.

- Khả năng tin học văn phòng tốt.

- Có kỹ năng tiếng anh cơ bản (đọc và viết tốt).Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ IL, Toiec.

- Sắp xếp, phân bổ thời gian hợp lí có kỹ năng làm việc nhóm tốt.

- Đam mê SEO, Content & Digital Marketing.

- Cẩn thận, chăm chỉ và chủ động trong công việc.

- Có kỷ luật bản thân, có khát vọng thành công và thăng tiến trong sự nghiệp

- Hòa đồng, vui vẻ, năng động

- Trung thực và có đạo đức nghề nghiệp

- Cẩn thận, kỹ tính, chịu khó, khả năng chịu áp lực cao.

- Có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

Quyền Lợi

- Có lộ trình thăng tiến trong công việc rõ ràng

- Tổng thời gian làm việc 5 ngày/tuần.

- Thu nhập hàng tháng : Tối thiểu 4.5 - 6 triệu (+KPI)

- Thời gian thử việc: tối đa 1 tháng

- Lương thử việc = 85% Lương cơ bản.

Cách Thức Ứng Tuyển

