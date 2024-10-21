Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH 88 MUSIC ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45 - 47 Nội Khu Hưng Phước 2, P. Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ lên ý tưởng, thực hiện sản xuất nội dung theo các định hướng nội dung đã thống nhất trên các kênh truyền thông. Hỗ trợ đo lường, đánh giá và báo cáo định kỳ hiệu quả truyền thông trên các kênh. Đề xuất phương án cải thiện. Hỗ trợ sản xuất nội dung phục vụ từng chiến dịch / dự án cụ thể. Hỗ trợ nghiên cứu, đánh giá content marketing của đối thủ. Hỗ trợ nghiên cứu tệp khách hàng mục tiêu để đưa ra các đề xuất nội dung & ý tưởng phù hợp

Hỗ trợ lên ý tưởng, thực hiện sản xuất nội dung theo các định hướng nội dung đã thống nhất trên các kênh truyền thông.

Hỗ trợ đo lường, đánh giá và báo cáo định kỳ hiệu quả truyền thông trên các kênh. Đề xuất phương án cải thiện.

Hỗ trợ sản xuất nội dung phục vụ từng chiến dịch / dự án cụ thể.

Hỗ trợ nghiên cứu, đánh giá content marketing của đối thủ.

Hỗ trợ nghiên cứu tệp khách hàng mục tiêu để đưa ra các đề xuất nội dung & ý tưởng phù hợp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối đúng chuyên nghành, mới tốt nghiệp

Nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi, có tin thần làm việc nhóm

Yêu thích content, tư duy ngôn ngữ tốt, ưu tiên các bạn đã có trải nghiệm copy-writing. Ham học hỏi, biết lắng nghe và mong muốn phát triển bản thân. Tư duy mạch lạc, logic, nhanh nhạy với các trào lưu content. Sử dụng thành thạo các công cụ vi tính văn phòng, đặc biệt là công cụ quản lý công việc, trình bày. Cam kết thực tập tối thiểu 6 tháng.

Yêu thích content, tư duy ngôn ngữ tốt, ưu tiên các bạn đã có trải nghiệm copy-writing.

Ham học hỏi, biết lắng nghe và mong muốn phát triển bản thân.

Tư duy mạch lạc, logic, nhanh nhạy với các trào lưu content.

Sử dụng thành thạo các công cụ vi tính văn phòng, đặc biệt là công cụ quản lý công việc, trình bày.

Cam kết thực tập tối thiểu 6 tháng.

Tại CÔNG TY TNHH 88 MUSIC ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập. Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức Hỗ trợ báo cáo thực tập/ chứng nhận thực tập (nếu cần). Được tiếp cận với nhiều lĩnh vực của marketing. Được mentor cụ thể từng hạng mục công việc. Được làm việc với các chuyên gia trong lĩnh vực marketing, công nghệ, media và tìm hiểu cách thức phối hợp giữa các phòng ban. Được sử dụng các công cụ quản trị công việc hiện đại. Môi trường làm việc năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân. Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc. Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động team building, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của công ty.

Phụ cấp thực tập.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Hỗ trợ báo cáo thực tập/ chứng nhận thực tập (nếu cần).

Được tiếp cận với nhiều lĩnh vực của marketing.

Được mentor cụ thể từng hạng mục công việc.

Được làm việc với các chuyên gia trong lĩnh vực marketing, công nghệ, media và tìm hiểu cách thức phối hợp giữa các phòng ban.

Được sử dụng các công cụ quản trị công việc hiện đại.

Môi trường làm việc năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động team building, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 88 MUSIC ENTERTAINMENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin