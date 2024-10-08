Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH SINH HỌC NÔNG NGHIỆP RỒNG VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH SINH HỌC NÔNG NGHIỆP RỒNG VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SINH HỌC NÔNG NGHIỆP RỒNG VÀNG
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
CÔNG TY TNHH SINH HỌC NÔNG NGHIỆP RỒNG VÀNG

Marketing/PR/Quảng cáo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH SINH HỌC NÔNG NGHIỆP RỒNG VÀNG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 92 Yên Thế, Phường 02, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sáng tạo Content lĩnh vực nông nghiệp (không chỉ là "viết một bài viết" mà là sáng tạo nội dung khác biệt và chia sẻ với cộng đồng). Viết bài truyền thông, PR. Viết kịch bản, concept, tham gia tổ chức sản xuất cho việc chụp ảnh sản phẩm, quay dựng cho kênh Youtube và Tiktok. Đi thực tế tại vườn, thăm ruộng khách hàng đã sử dụng sản phẩm để lấy tư liệu (trải nghiệm, phỏng vấn khách hàng, thu sources làm tư liệu marketing). Đề xuất ý kiến, lập kế hoạch và triển khai định hướng nội dung. Phối hợp xây dựng và thực hiện các chương trình Marketing của công ty. Đề xuất và thực hiện các chương trình khuyến mại, truyền thông, quảng bá, xây dựng thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của công ty.
Sáng tạo Content lĩnh vực nông nghiệp (không chỉ là "viết một bài viết" mà là sáng tạo nội dung khác biệt và chia sẻ với cộng đồng).
Viết bài truyền thông, PR.
Viết kịch bản, concept, tham gia tổ chức sản xuất cho việc chụp ảnh sản phẩm, quay dựng cho kênh Youtube và Tiktok.
Đi thực tế tại vườn, thăm ruộng khách hàng đã sử dụng sản phẩm để lấy tư liệu (trải nghiệm, phỏng vấn khách hàng, thu sources làm tư liệu marketing).
Đề xuất ý kiến, lập kế hoạch và triển khai định hướng nội dung.
Phối hợp xây dựng và thực hiện các chương trình Marketing của công ty.
Đề xuất và thực hiện các chương trình khuyến mại, truyền thông, quảng bá, xây dựng thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành học liên quan nông nghiệp: Nông học, BVTV, Khoa học cây trồng, Marketing... Yêu cầu kinh nghiệm ứng viên: Senior: Trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Yêu nông nghiệp, quan tâm tới ngành marketing. Yêu thích viết lách, có khả năng sáng tạo nội dung quảng cáo hấp dẫn. Kỹ năng viết tiếng Việt tốt, ngôn từ đa dạng, làm chủ được các lối diễn đạt, văn phong khác nhau. Kỹ năng biến ý tưởng thành nội dung được diễn đạt một cách cụ thể dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh. Có kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm tốt. Có kiến thức cơ bản về Content SEO là một lợi thế.
Tốt nghiệp các ngành học liên quan nông nghiệp: Nông học, BVTV, Khoa học cây trồng, Marketing...
Yêu cầu kinh nghiệm ứng viên: Senior: Trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Senior: Trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Yêu nông nghiệp, quan tâm tới ngành marketing.
Yêu thích viết lách, có khả năng sáng tạo nội dung quảng cáo hấp dẫn.
Kỹ năng viết tiếng Việt tốt, ngôn từ đa dạng, làm chủ được các lối diễn đạt, văn phong khác nhau.
Kỹ năng biến ý tưởng thành nội dung được diễn đạt một cách cụ thể dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh.
Có kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm tốt.
Có kiến thức cơ bản về Content SEO là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH SINH HỌC NÔNG NGHIỆP RỒNG VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lên đến 15.000.000đ (Lương cơ bản + Hoa hồng). Senior: LCB từ 10.000.000đ - 13.000.000đ Được đào tạo và học hỏi kỹ năng chuyên ngành và các công việc liên quan. Được tham gia liên hoan, các hoạt động nhóm hằng tháng cùng team. Tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định pháp luật. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hiện đại.
Thu nhập hấp dẫn: Lên đến 15.000.000đ (Lương cơ bản + Hoa hồng). Senior: LCB từ 10.000.000đ - 13.000.000đ
Senior: LCB từ 10.000.000đ - 13.000.000đ
Được đào tạo và học hỏi kỹ năng chuyên ngành và các công việc liên quan.
Được tham gia liên hoan, các hoạt động nhóm hằng tháng cùng team.
Tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định pháp luật.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SINH HỌC NÔNG NGHIỆP RỒNG VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SINH HỌC NÔNG NGHIỆP RỒNG VÀNG

CÔNG TY TNHH SINH HỌC NÔNG NGHIỆP RỒNG VÀNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 92 Yên Thế, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM

