Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

Marketing/PR/Quảng cáo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CX01, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Mục tiêu chính: Tạo nội dung chất lượng cao cho các kênh truyền thông, nhằm thu hút khách hàng và nâng cao nhận diện thương hiệu.
Tạo và Quản lý Nội dung - Tạo nội dung chất lượng cao cho các kênh truyền thông. - Viết blog, tài liệu kỹ thuật, và bài viết PR.
Đảm bảo Tính Nhất quán của Nội dung - Đảm bảo nội dung phù hợp với chiến lược tiếp thị. - Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán của nội dung.
Đánh giá và Cải tiến - Đánh giá chất lượng nội dung và đề xuất cải tiến. - Theo dõi và phân tích hiệu quả của nội dung truyền thông.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân/ Đại học trong lĩnh vực lĩnh vực Báo chí, Truyền thông hoặc các ngành liên quan Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viết nội dung. Kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain, AI, công nghệ đám mây (Cloud Computing) hoặc điện toán biên (Edge Computing) là một lợi thế. Kỹ năng viết lách, biên tập xuất sắc. Kỹ năng sáng tạo nội dung và quản lý thời gian. Ưu tiên du học sinh hoặc tốt nghiệp loại giỏi các trường top trong nước.
Bằng cử nhân/ Đại học trong lĩnh vực lĩnh vực Báo chí, Truyền thông hoặc các ngành liên quan
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viết nội dung.
Kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain, AI, công nghệ đám mây (Cloud Computing) hoặc điện toán biên (Edge Computing) là một lợi thế.
Kỹ năng viết lách, biên tập xuất sắc.
Kỹ năng sáng tạo nội dung và quản lý thời gian.
Ưu tiên du học sinh hoặc tốt nghiệp loại giỏi các trường top trong nước.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương (Gross): 12.000.000 – 18.000.000 vnd/ tháng. Thỏa thuận (Theo kinh nghiệm và năng lực thực tế). Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích, thưởng cổ phiếu ESOP. Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc. Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật và công ty.
Mức lương (Gross): 12.000.000 – 18.000.000 vnd/ tháng. Thỏa thuận (Theo kinh nghiệm và năng lực thực tế).
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích, thưởng cổ phiếu ESOP.
Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc.
Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô CX01, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

