Tuyển Content thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH
- Hồ Chí Minh: 268 Lê Văn Khương, P. Thới An, Quận 12
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Lên kế hoạch phát triển nội dung và hình ảnh trên các kênh Social Media: facebook, tiktok, Youtube,
Quản trị và phát triển các kênh social media (youtube, tiktok,facebook..).
Tham gia lên ý tưởng, viết kịch bản, tổ chức sản xuất video.
Phối hợp với đội quay, dựng trong sản xuất video viral trên các kênh
Phối hợp cùng content và digital marekting sản xuất các video các kênh
Theo dõi và phân tích hiệu suất của video trên các kênh và đưa ra ý kiến cải thiện.
Nghiên cứu trends, bắt trends để tạo ra các video viral.
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, truyền thông, báo chí, điện ảnh...
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, mỹ phẩm.
Kĩ năng viết bài, biên tập, biên kịch tốt, có khả năng sáng tạo kịch bản, không bị trùng lặp, lên được câu chuyện cho nhân vật.
Có khả năng làm việc độc lập, quản lý được team content.
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, tổng hợp, giao tiếp, thuyết trình,...v.v
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Chế độ phúc lợi tốt, du lịch hàng năm.
Lương tháng 13, nghỉ lễ, bhxh theo chính sách công ty và quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
