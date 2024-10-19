Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TỊCH ETHOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TỊCH ETHOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TỊCH ETHOS
Ngày đăng tuyển: 19/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TỊCH ETHOS

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TỊCH ETHOS

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Lancaster, 20 Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên kế hoạch, viết bài viết cho website, blog, các bài đăng trên mạng xã hội Edit video, hình ảnh để truyền tải thông điệp một cách sinh động và hấp dẫn Tham gia vào việc lên ý tưởng và thực hiện các chiến dịch content marketing Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban Giám đốc
Lên kế hoạch, viết bài viết cho website, blog, các bài đăng trên mạng xã hội
Edit video, hình ảnh để truyền tải thông điệp một cách sinh động và hấp dẫn
Tham gia vào việc lên ý tưởng và thực hiện các chiến dịch content marketing
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban Giám đốc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thưởng: Thưởng quý/năm/KPI theo quy định của công ty. Cân bằng cuộc sống: làm từ thứ 2 - thứ 6, giờ làm việc linh hoạt, bonding hàng tháng, văn hóa trẻ trung, sáng tạo, nhiệt huyết. Phát triển cá nhân: khám phá các quốc gia Châu Âu, làm việc với các chuyên gia hàng đầu, cơ hội thăng tiến & phát triển tầm nhìn.
Thưởng: Thưởng quý/năm/KPI theo quy định của công ty.
Thưởng:
Cân bằng cuộc sống: làm từ thứ 2 - thứ 6, giờ làm việc linh hoạt, bonding hàng tháng, văn hóa trẻ trung, sáng tạo, nhiệt huyết.
Cân bằng cuộc sống:
Phát triển cá nhân: khám phá các quốc gia Châu Âu, làm việc với các chuyên gia hàng đầu, cơ hội thăng tiến & phát triển tầm nhìn.
Phát triển cá nhân:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TỊCH ETHOS Thì Được Hưởng Những Gì

Free gửi xe máy, cung cấp máy tính làm việc Thưởng lễ, tết, sinh nhật, ... Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi làm việc chính thức. Cơ hội phát triển bản thân trong lĩnh vực visa, định cư Châu Âu, làm việc với chuyên gia nước ngoài
Free gửi xe máy, cung cấp máy tính làm việc
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, ...
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi làm việc chính thức.
Cơ hội phát triển bản thân trong lĩnh vực visa, định cư Châu Âu, làm việc với chuyên gia nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TỊCH ETHOS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TỊCH ETHOS

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TỊCH ETHOS

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: LANCASTER, GIẢNG VÕ

