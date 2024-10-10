Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Marketing/PR/Quảng cáo

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 72/24 Phan Đăng Lưu Phường 5, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Một Senior Copywriter có nhiệm vụ nắm bắt yêu cầu của khách hàng và tạo ra một giải pháp không chỉ truyền đạt các sự kiện chính cho người đọc một cách rõ ràng và súc tích - mà còn theo một cách sáng tạo. Câu từ quảng cáo cần đủ sắc sảo khi tạo nên thông điệp mang tính giải trí cao hoặc tạo sự thu hút theo cách tích cực để tạo sự tương tác từ người đọc và thúc đẩy họ hành động hoặc điều chỉnh thái độ của họ thông qua những lập luận thuyết phục.
Người Senior Copywriter cần tham gia tích cực vào việc trau chuốt và diễn giải các sản phẩm sáng tạo trong công việc hàng ngày với các hoạt động sau đây,
- Làm việc tổ nhóm sau đó phát triển và thảo luận các ý tưởng sáng tạo cho khách hàng được giao để tạo ra các sáng kiến về thương hiệu và truyền thông tiếp thị;
- Làm việc chặt chẽ với thiết kế để đảm bảo phong cách thương hiệu được phản ánh chính xác và thống nhất với các quy định đã đặt ra;
- Tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược từ thu thập dữ liệu, tìm hiểu sâu sắc, đến soạn thảo đề xuất.
- Sử dụng kiến thức lập kế hoạch và sáng tạo để thiết lập chiến lược sáng tạo; cần có khả năng đọc hiểu mục tiêu kinh doanh và nhân khẩu học để có thể giao tiếp thành công thông qua nội dung sáng tạo;
- Chịu trách nhiệm chuyển định hướng sáng tạo thành các diễn giải hấp dẫn và hiệu quả;
- Tìm kiếm và đề xuất các ý tưởng sáng tạo cho các dự án mới;
- Liên tục nghiên cứu để nắm bắt các case study và các xu hướng mới về kỹ thuật số có thể áp dụng vào truyền thông tiếp thị;
- Duy trì mối quan hệ làm việc hiệu quả với nhóm Dữ liệu & Thiết kế & Tài khoản cũng như mối quan hệ tích cực với khách hàng;
- Tham gia trình bày đề xuất và ghi nhận phản hồi cùng với toàn bộ nhóm cho các bên liên quan, nhóm quản lý và khách hàng.
- Hỗ trợ trong việc tuyển dụng, cố vấn và phát triển các vị trí sáng tạo có liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Truyền thông/ Quản trị kinh doanh/ Kinh tế hoặc các ngành có liên quan.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Senior Content.
- Tư duy tổ chức tốt và tỉ mỉ, khả năng sáng tạo tốt.
- Có khả năng thuyết trình và đám phán tốt.
- Khả năng viết lách linh hoạt, am hiểu xu hướng, tâm lý và hành vi người dùng.
- Tư duy làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt, chủ động trong công việc, tôn trọng các quy định về deadline, báo cáo.
- Có khả năng chịu được áp lực trong công việc.
- Thông thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết).
- Ưu tiên có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing hoặc đã từng làm công việc creative copywriter tại các PR – Marketing agency.

Tại CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh
- Chế độ công tác đầy đủ. Cá nhân xuất sắc sẽ được tuyên dương trước toàn công ty và thưởng cuối năm đầy đủ.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
- Môi trường trẻ, năng động, không sợ sai, dám nghĩ dám làm.
- Ưu tiên những vị trí quan trọng dành cho những cá nhân xuất sắc và có đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

