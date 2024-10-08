Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Admicro (Công ty CP VCCorp) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và xây dựng ý tưởng sáng tạo cho chiến dịch

Đóng vai trò là chuyên gia tư vấn, tham gia gặp gỡ, thảo luận với khách hàng về yêu cầu và mục tiêu của nhãn hàng Bất động sản Xây dựng Product concept và Brand Concept (Nghiên cứu thị trường, Đưa ra kết cấu sản phẩm phù hợp, đề xuất tên dự án... Xây dựng ý tưởng mới cho chiến dịch Marketing (Marketing Concept) của các dự án BĐS (Câu chuyện truyền thông, Tagline, đề xuất tiện ích phù hợp, tên phân khu cùng các sub-brand story... Chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng của các hạng mục creative như: Logo, brochure, phim quảng cáo TVC/Viral, KV, event concept, kịch bản Phối hợp cùng đội ngũ sáng tạo: Copywriter, Designer, Planner để tổ chức tư vấn, lên ý tưởng – concept và thực hiện các chiến dịch truyền thông tổng thể và sáng tạo Xây dựng chiến lược nội dung cho chiến dịch truyền thông của các dự án trên các kênh online và offline.

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông, marketing

Quản lý, giám sát việc thiết kế các ấn phẩm đồ họa Branding: logo, nhận diện thương hiệu, tài liệu thương hiệu, tài liệu bán hàng (brochure, sales kit, flyer,...); Tham gia vào quá trình thiết kế UI/ UX cho website, thiết kế landingpage Thiết kế ấn phẩm truyền thông cho các sự kiện, chương trình promotion Thiết kế ấn phẩm định kỳ, đăng tải trên các kênh online như: Website, Facebook, Youtube, etc; Kiểm soát việc in ấn, sản xuất các tài liệu phục vụ truyền thông thương hiệu và kinh doanh; Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí, Thiết kế mỹ thuật hoặc có liên quan đến sáng tạo, marketing. Ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng Brand Concept cho dự án BĐS. Yêu thích sáng tạo, nhanh nhạy xu hướng, nắm bắt xu thế quảng cáo, content marketing. Khả năng ngôn ngữ/hình ảnh tốt, linh hoạt, muốn trải nghiệm làm cho nhiều mảng khác nhau. Có kinh nghiệm/case studies triển khai về Big Idea/Concept truyền thông/Câu chuyện truyền thông. Am hiểu thị trường bất động sản và kiến thức sâu về marketing/branding. Thường xuyên tìm hiểu về các xu hướng mới, nắm bắt các nội dung viral Kỹ năng quản trị, lập kế hoạch tốt. Có khả năng tốt về trình bày, thuyết phục và bảo vệ ý tưởng đề xuất. Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, networking tốt, kỹ năng phân. tích/thuyết trình/ đàm phán thuyết phục. Tác phong làm việc nhanh nhẹn. Khả năng chịu áp lực công việc cao, bám sát mục tiêu.

Tại Admicro (Công ty CP VCCorp) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng:

Mức lương thương lượng theo năng lực. Thưởng quý, năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc và tình hình kinh doanh bao gồm: Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPIs, OKRs, thưởng thành tích vượt trội, thưởng nóng. Thưởng hiệu quả cuối năm theo hiệu quả công việc, kết quả kinh doanh và quy định công ty, thưởng thâm niên làm việc, thưởng tự khoe (thành tích cá nhân, bộ phận). Điều chỉnh lương linh hoạt theo kết quả công việc.

Môi trường:

Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng. Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp. Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo. Là đồng nghiệp của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, Digital Marketing và đội ngũ hơn 300 lập trình viên Web, Mobile, AI, Big Data đầy tài năng. Các sự kiện, hoạt động văn hóa đa dạng, trẻ trung (Lễ tết, thành lập công ty, khối, giải bóng đá, tổng kết, Miss VC, radio Mõ Làng,...)

Phúc lợi khác:

Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật và của Công ty. Chế độ nghỉ mát theo quy chế của công ty Chế độ nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động Chế độ hiếu, hỉ, sinh con

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Admicro (Công ty CP VCCorp)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.