Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS
- Hồ Chí Minh: Tầng B3, Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tổ chức thực hiện doanh số và các chỉ tiêu KPI khác của cửa hàng
Đảm bảo tuân thủ quy định và quy trình bán hàng, dịch vụ khách hàng của công ty
Quản lý nhân sự và đào tạo nhân viên tại cửa hàng
Quản lý tiền thu bán hàng, hàng hoá, tài sản, công cụ dụng cụ
Quản lý hình ảnh cửa hàng: đảm bảo luôn tuân thủ đúng tiêu chuẩn công ty
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao
Tuân thủ quy trình, quy định công ty
Tổ chức thực hiện doanh số và các chỉ tiêu KPI khác của cửa hàng
Đảm bảo tuân thủ quy định và quy trình bán hàng, dịch vụ khách hàng của công ty
Quản lý nhân sự và đào tạo nhân viên tại cửa hàng
Quản lý tiền thu bán hàng, hàng hoá, tài sản, công cụ dụng cụ
Quản lý hình ảnh cửa hàng: đảm bảo luôn tuân thủ đúng tiêu chuẩn công ty
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao
Tuân thủ quy trình, quy định công ty
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ độ tuổi từ 18 - 30 tuổi.
Có kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên ở vị trí quản lý, trưởng ca hoặc vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin.
Khả năng truyền đạt và chia sẻ thông tin hiệu quả.
Kỹ năng chăm sóc và dịch vụ khách hàng
Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Lương cơ bản + trợ cấp cơm + chuyên cần + trách nhiệm.
Hưởng chế độ BHXH , BHYT theo quy định nhà nước.
1 tuần off 1 ngày.
Có cơ hội thăng tiến, trở thành cửa hàng trưởng, quản lý cửa hàng.
Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao.
Được xét duyệt review thăng tiến hằng năm.
Tặng Voucher mua sản phẩm tại cửa hàng vào dịp Lễ, Tết.
Chi tiết sẽ trao đổi lúc phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI