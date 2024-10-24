Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng B3, Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tổ chức thực hiện doanh số và các chỉ tiêu KPI khác của cửa hàng Đảm bảo tuân thủ quy định và quy trình bán hàng, dịch vụ khách hàng của công ty Quản lý nhân sự và đào tạo nhân viên tại cửa hàng Quản lý tiền thu bán hàng, hàng hoá, tài sản, công cụ dụng cụ Quản lý hình ảnh cửa hàng: đảm bảo luôn tuân thủ đúng tiêu chuẩn công ty Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao Tuân thủ quy trình, quy định công ty
Tổ chức thực hiện doanh số và các chỉ tiêu KPI khác của cửa hàng
Đảm bảo tuân thủ quy định và quy trình bán hàng, dịch vụ khách hàng của công ty
Quản lý nhân sự và đào tạo nhân viên tại cửa hàng
Quản lý tiền thu bán hàng, hàng hoá, tài sản, công cụ dụng cụ
Quản lý hình ảnh cửa hàng: đảm bảo luôn tuân thủ đúng tiêu chuẩn công ty
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao
Tuân thủ quy trình, quy định công ty

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ độ tuổi từ 18 - 30 tuổi. Có kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên ở vị trí quản lý, trưởng ca hoặc vị trí tương đương. Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin. Khả năng truyền đạt và chia sẻ thông tin hiệu quả. Kỹ năng chăm sóc và dịch vụ khách hàng
Nam/nữ độ tuổi từ 18 - 30 tuổi.
Có kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên ở vị trí quản lý, trưởng ca hoặc vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin.
Khả năng truyền đạt và chia sẻ thông tin hiệu quả.
Kỹ năng chăm sóc và dịch vụ khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cơ bản + trợ cấp cơm + chuyên cần + trách nhiệm. Hưởng chế độ BHXH , BHYT theo quy định nhà nước. 1 tuần off 1 ngày. Có cơ hội thăng tiến, trở thành cửa hàng trưởng, quản lý cửa hàng. Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao. Được xét duyệt review thăng tiến hằng năm. Tặng Voucher mua sản phẩm tại cửa hàng vào dịp Lễ, Tết. Chi tiết sẽ trao đổi lúc phỏng vấn.
Lương: Lương cơ bản + trợ cấp cơm + chuyên cần + trách nhiệm.
Hưởng chế độ BHXH , BHYT theo quy định nhà nước.
1 tuần off 1 ngày.
Có cơ hội thăng tiến, trở thành cửa hàng trưởng, quản lý cửa hàng.
Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao.
Được xét duyệt review thăng tiến hằng năm.
Tặng Voucher mua sản phẩm tại cửa hàng vào dịp Lễ, Tết.
Chi tiết sẽ trao đổi lúc phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 07, Toà nhà Đại Minh, 77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 07, Tp. HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

