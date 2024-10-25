Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 Phố Phan Đình Phùng - Quang Trung (chợ Vồ), Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Làm việc theo ca, ca sáng: 6h00-12h30, ca chiều: 14h00-20h30. Ngày thường làm 1 ca 1 ngày, 1 tuần có 1 ngày làm full time (có nghỉ trưa) và 1 ngày nghỉ. Tổ chức cho nhân viên thực hiện các nghiệp vụ bán hàng các loại THỊT HEO TƯƠI và hàng hóa (cân hàng, đóng gói, thanh toán,...). Giải quyết các khiếu nại của khách hàng ngoài phạm vi giải quyết của nhân viên. Tổ chức thực hiện và duy trì các kênh giao tiếp hiệu quả với khách hàng, cộng đồng. Thúc đẩy nhân viên tập trung mở rộng tệp khách hàng thân thiết. Chịu trách nhiệm đặt hàng dựa trên cân đối lượng hàng nhập và tồn trong kho, nhằm đảm bảo đủ hàng bán. Tổ chức việc sắp xếp, vệ sinh, trưng bày, bảo quản thịt tươi sống và hàng hóa trên quầy kệ và trong kho. Thống kê lập báo cáo tài chính cửa hàng. Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên, lưu ý luôn tối đa nhân lực vào giờ cao điểm, ngày lễ, cuối tuần. Phân công và giám sát chất lượng công việc của từng nhân viên trong ca làm việc.

Làm việc theo ca, ca sáng: 6h00-12h30, ca chiều: 14h00-20h30. Ngày thường làm 1 ca 1 ngày, 1 tuần có 1 ngày làm full time (có nghỉ trưa) và 1 ngày nghỉ.

Tổ chức cho nhân viên thực hiện các nghiệp vụ bán hàng các loại THỊT HEO TƯƠI và hàng hóa (cân hàng, đóng gói, thanh toán,...).

Giải quyết các khiếu nại của khách hàng ngoài phạm vi giải quyết của nhân viên.

Tổ chức thực hiện và duy trì các kênh giao tiếp hiệu quả với khách hàng, cộng đồng.

Thúc đẩy nhân viên tập trung mở rộng tệp khách hàng thân thiết.

Chịu trách nhiệm đặt hàng dựa trên cân đối lượng hàng nhập và tồn trong kho, nhằm đảm bảo đủ hàng bán.

Tổ chức việc sắp xếp, vệ sinh, trưng bày, bảo quản thịt tươi sống và hàng hóa trên quầy kệ và trong kho.

Thống kê lập báo cáo tài chính cửa hàng.

Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên, lưu ý luôn tối đa nhân lực vào giờ cao điểm, ngày lễ, cuối tuần.

Phân công và giám sát chất lượng công việc của từng nhân viên trong ca làm việc.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tuổi từ 24 đến 35 tuổi, tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở vị trí tương đương. Có khả năng pha lóc THỊT HEO. Có kỹ năng hoạch định, tổ chức, đánh giá, phân tích và giải quyết vấn đề. Thành thạo tin học văn phòng. Năng động, nhiệt huyết có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc

Nam/nữ tuổi từ 24 đến 35 tuổi, tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Có khả năng pha lóc THỊT HEO.

Có kỹ năng hoạch định, tổ chức, đánh giá, phân tích và giải quyết vấn đề.

Thành thạo tin học văn phòng.

Năng động, nhiệt huyết có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn. Môi trường làm việc tập đoàn năng động, đầy cơ hội thăng tiến. Đảm bảo chế độ Bảo hiểm xã hội và các chế độ theo quy định của Nhà nước.

Thu nhập hấp dẫn.

Môi trường làm việc tập đoàn năng động, đầy cơ hội thăng tiến.

Đảm bảo chế độ Bảo hiểm xã hội và các chế độ theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin