Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Dĩ An

- Miền Nam ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hoa Sen Home là Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất của Tập đoàn Hoa Sen - đơn vị hàng đầu, có kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tôn thép tại Việt Nam với gần 500 chi nhánh – cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc và kênh xuất khẩu đến hơn 87 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tài năng, đầy nhiệt huyết và đam mê để tham gia vào chương trình Quản Trị Viên Dự Nguồn Cửa Hàng Trưởng, nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đảm nhận các vị trí quản lý trong tương lai.
BẠN LÀ SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG? HAY BẠN ĐÃ ĐI LÀM HƠN 1 NĂM VÀ ĐANG LOAY HOAY ĐỊNH HƯỚNG LẠI BẢN THÂN, VÀ ĐANG TÌM KIẾM MỘT LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP RÕ RÀNG HƠN?
Khám phá Chương Trình Quản Trị Viên Dự Nguồn Cửa Hàng Trưởng - nơi chúng tôi cùng bạn xây dựng lộ trình đào tạo và phát triển cá nhân, dựa trên điểm mạnh và mục tiêu nghề nghiệp của bạn trong vòng 3 đến 5 năm tới. Hãy cùng chúng tôi khởi đầu hành trình này!
BẠN SẼ LÀM GÌ?
- Tham gia vào chương trình đào tạo chuyên sâu, bao gồm kiến thức sản phẩm, nghiệp vụ, và quản lý.
- Làm việc trực tiếp tại các đơn vị, chi nhánh để nắm bắt kinh nghiệm thực tế.
- Thực hiện thực hiện công việc dưới sự hướng dẫn của các quản lý nhiều kinh nghiệm, nhằm phát triển kỹ năng quản lý và giải quyết vấn đề.
- Tham gia vào quy trình luân chuyển giữa các phòng ban, nhằm hiểu rõ hơn về hoạt động của toàn bộ doanh nghiệp.
LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP
- Giai đoạn 1: (Dự kiến 02 tháng) Học việc và bố trí công việc tập sự tại các đơn vị của Tập đoàn
- Giai đoạn 2: Làm việc thực tế tại các Cửa hàng Hoa Sen Home trên toàn quốc
- Giai đoạn 3: Đào tạo và bổ nhiệm Cửa hàng Trưởng Cửa hàng Hoa Sen Home trên toàn quốc
- Giai đoạn 4: Đào tạo và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tỉnh trên toàn quốc
(Lưu ý: Khung chương trình chi tiết sẽ được trao đổi khi đạt phỏng vấn và được phân vào đơn vị phù hợp; Thời gian đào tạo từng giai đoạn có thể được điều chỉnh tùy thực tế bố trí công việc)
LỘ TRÌNH GIA NHẬP
- Vòng 1/ Điền thông tin ứng tuyển
- Vòng 2/ Phỏng vấn online
- Vòng 3/ Phỏng vấn trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc
- Vòng 4/ Nhận lộ trình đào tạo và bắt đầu hành trình
Lưu ý quan trọng: Phòng Tuyển dụng chỉ liên hệ những Hồ sơ đạt yêu cầu, thời gian mỗi vòng tối đa là 7 ngày làm việc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Sau Đại học từ loại Giỏi trở lên, thuộc các ngành Kinh tế, Tài chính, Ngoại thương, Quản trị Kinh doanh, Marketing, và các chuyên ngành khác có liên quan tới công việc đảm nhiệm.
- Độ tuổi từ 21-24 tuổi
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm hoặc đã đi làm từ dưới 1 năm.
- Vi tính: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và/hoặc các phần mềm chuyên dụng có liên quan đến công việc
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc tiếng Hoa (IELTS: từ 5.0/ TOEFL: từ 57 điểm/ TOEIC: từ 550 điểm trở lên/ Hoặc các chứng chỉ khác tương đương/ Đối với tiếng Hoa: Chứng chỉ HSK 4 trở lên hoặc tương đương)
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phân tích tốt
- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm
- Ứng viên đã từng thực tập, cộng tác các dự án, kinh doanh là một lợi thế
- Tính linh hoạt cao, năng động, chấp nhận thay đổi nơi làm việc theo đúng Lộ trình đào tạo
- Phù hợp với Văn hóa Tập đoàn: "Trung thực - Cộng đồng - Phát triển"

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Có chỗ lưu trú tại Cửa hàng Hoa Sen Home
- Các chế độ phụ cấp: Điện thoại, cơm, công tác phí,...Theo chính sách chung của Tập đoàn.
- Thu nhập: Từ 10 đến 15 triệu/tháng + thưởng hiệu quả tích lũy 10 triệu/tháng theo điều kiện
+ Kỳ đánh giá: 3 năm 1 lần
+ Tiền thưởng hiệu quả tích lũy mỗi kỳ: 360 triệu
- Điều kiện nhận: Được bổ nhiệm Cửa hàng Trưởng và hoàn thành kết quả công việc được giao
- Thời gian nhận: Trong vòng 1 năm sau kỳ đánh giá đạt
BẠN SẼ ĐƯỢC GÌ?
- Một môi trường làm việc năng động, và thân thiện.
- Cơ hội được đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn và quản lý.
- Lộ trình thăng tiến và cơ hội phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 183 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

